Mara Venier, avete mai visto il suo appartamento? E’ una splendida dimora con una caratteristica speciale

La bellissima e simpaticissima conduttrice della domenica, Mara Venier, la regina della televisione italiana, vive insieme al suo attuale marito, Nicole Carraro in una casa da Mille e una notte. Sarebbe il sogno di tutti e noi vi sveliamo tutti i particolari, compreso uno specialissimo.

Vive nella capitale insieme a suo marito e molto spesso ha il piacere di invitare amici e parenti per condividere con loro lo splendido ambiente in cui passano i momenti di riposo dal lavoro.

La casa di Mara aperta a tutti, anche attraverso i social

Mara Venier, che utilizza molto la sua pagina Instagram, documenta con molti suoi post gli angoli segreti del suo appartamento di Roma. Molto spesso si riprende ai fornelli mentre è intenta a preparare con le sue mani ottimi manicaretti per i suoi frequenti ospiti illustri e non.

Partiamo quindi dalla cucina, uno spaziosissimo ambiente circondato quasi completamente da una vetrata che si affaccia sul terrazzo. Tutte le sue rifiniture sono ricoperte da un preziosissimo marmo bianco e grigio che abbellisce questa stanza tanto amata dalla conduttrice.

La casa di Mara Venier e Nicola Carraro é grandissima, soprattutto considerando che è abitata solo da loro due. Misura più di 200 m quadri, uno spazio necessario per ospitare i tantissimi amici che Mara Venier ama ricevere tra le sue mura domestiche.

C’è poi la stanza più vissuta e curata, il salotto dalla metratura grandissima. In questo grandissimo ambiente si trovano diversi divani comodi e spaziosi, dove molto spesso la Venier si ritrae vicino a suo marito durante i momenti di relax.

Al centro della sala un grandissimo ed elegantissimo tavolo da pranzo sfruttato, come abbiamo già detto, per molte sere in compagnia di amici e parenti. In salone campeggia un grande poster di Marilyn Monroe e un bizzarro maggiordomo finto a grandezza naturale che denota il carattere originale e scherzoso della conduttrice e di suo marito.

La terrazza, il fiore all’occhiello della dimora di lusso di Mara

Parlando della camera da letto, sappiamo che è un luogo tanto amato da Mara per trascorrere molti momenti insieme al suo caro nipotino Iaio, ultimo arrivato della famiglia. Oltre ad un grandissimo letto matrimoniale, un divano e un televisore imponente, la stanza è arredata da molti mobili di antiquariato, tutti di un pregiato legno chiaro.

C’è poi una particolarità che rende speciale l’appartamento della regina della domenica. E quello che distingue una semplice casa da un dimora di lusso. Una terrazza vastissima che domina tutti i tetti di Roma e soprattutto lo splendido e imponente Altare della patria. Spesso Mara delizia i suoi follower riprendendo il magico tramonto che si può godere da questo luogo incantato e…non c’è che dire! E’ proprio questa perla che rende la casa “un sogno ad occhi aperti”.