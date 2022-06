Attenzione a questo alimento considerato ideale per le diete | Può contenere più zuccheri delle merendine!

L’estate è da sempre tempo di diete e ultimi tentativi per rimettersi in forma in vista della prova costume. Ma attenzione a quello che si porta in tavola poiché non sempre le scelte sono quelle più giuste. Esiste un alimento consigliato per molti regimi ipocalorici, ma che si è scoperto contenere moltissimi zuccheri. Ecco qual è.

In questo periodo si tende a mangiare in modo più salutare evitando di introdurre cibi troppo calorici e zuccherati che, oltre ad essere un problema per la nostra linea, appesantiscono l’organismo e lo affaticano maggiormente anche in considerazione delle temperature più elevate.

Gli schemi sono sempre più o meno gli stessi e vengono passati di mano in mano per tentare l’ultima occasione per perdere quei chili in più. Si cerca di evitare il junk food ovvero il cibo spazzatura tra i quali rientrano anche le merendine e le bevande zuccherate.

Una spiacevole sorpresa per gli amanti della dieta

Una ricerca effettuata da una nota Università americana ha rivelato che, in un alimento tipico di molte diete, i livelli medi di zucchero erano molto al di sopra di quelli consentiti per i 100 grammi, considerato che nelle confezioni viene riportata la dicitura “a basso tenore di zucchero”.

Non ci crederete, ma il principale indiziato é in questo caso lo yogurt, che fino ad oggi è stato considerato, dalla maggior parte della popolazione, la merenda sana per eccellenza. All’interno di ogni vasetto si trova una quantità eccessiva di zucchero e cioè circa 13,1 grammi medi ogni 100 grammi; a sorprendere é stato il fatto che questi valori sono stati riscontrati anche all’interno degli yogurt biologici e addirittura negli yogurt zero grassi.

Soprattutto nello yogurt biologico si trova una quantità eccessiva di zucchero

Lo zucchero è utilizzato per conferire un gusto più piacevole, aiutando a contrastare l’acidità spiccata di questo cibo. Negli yogurt biologici, l’acido lattico che conferisce quel caratteristico sapore amaro, è presente in quantità più elevata; è proprio per questo motivo che in questo prodotto viene aggiunta una dose rinforzata di zucchero.

Il problema è che, non solo la composizione diventa non adatta per i regimi alimentari ipocalorici, ma l’eccessiva quantità di zucchero di fatto contrasta l’efficacia dell’acido lattico presente all’interno e quindi ne blocca l’effetto benefico. Oltre al danno, quindi, la beffa ed è per questo che, d’ora in poi, dobbiamo prestare particolare attenzione alle etichette contenute sulle confezioni degli yogurt.

Lo zucchero presente in ogni vasetto supera quello presente in una merendina media che solitamente si aggira intorno ai 12 grammi. Ma niente paura, in alcuni prodotti, in particolar modo lo yogurt bianco naturale e quello greco, i valori rimangono contenuti. Sarà, quindi, sufficiente prestare più attenzione al momento dell’acquisto per evitare spiacevoli sorprese sulla bilancia.