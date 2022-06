Chiara Ferragni, avete idea di quanto guadagni? Il suo patrimonio è incredibile

Chiara Ferragni é l’influencer italiana più famosa nel mondo. Da sola è riuscita a costruire un impero fatto di società, collaborazioni con i più grandi brand internazionali e i più importanti marchi dell’alta moda. Il suo patrimonio è quasi inestimabile e qui vi sveliamo a quanto ammonta. La cifra è da non crederci

Solo i suoi follower sulla pagina Instagram sono 27 milioni, senza poi contare i fan che la seguono sugli altri social come Tik Tok e Twitter. Chiara Ferragni è riuscita da sola e senza spinte ad inventare una professione ed oggi è diventata, come lei stessa ama definirsi, la più grande imprenditrice digitale del nostro paese.

La strada verso il successo non è stata sempre semplice per Chiara

E’ nato tutto parecchi anni fa quando la bionda più famosa d’Italia ha fondato il marchio The blonde salad con il quale ha iniziato a registrare i primi incassi. Inizialmente era in società con l’ex fidanzato Riccardo Pozzoli con il quale ha chiuso definitivamente, anche a livello professionale, nel 2018. Successivamente è arrivata anche ad un’altra rottura con l’imprenditore Pasquale Morgese a seguito della quale ha dovuto pagare oltre quattro milioni di euro di penale.

Da quel momento molti sono stati gli avvenimenti che hanno caratterizzato la sua ascesa e oggi é fiera di essere a capo di un’azienda che dà lavoro a moltissime persone e che porta il suo nome, Chiara Ferragni.

Riesce, con il suo nome famoso in tutto il mondo, ad ottenere collaborazioni d’eccellenza, ma anche ad impegnarsi per raccolte di beneficenza e impegni per il sociale. Il suo sconfinato patrimonio non è da dividere con suo marito Fedez, poiché di due, anche per evidenti motivi fiscali, hanno scelto per la separazione dei beni.

Ogni nuovo progetto che firma la famosa influencer milanese porta un successo immediato. Ricordiamo, per esempio, quando è stato stipulato un accordo con la Safilo Group che ha prodotto la prima collezione di occhiali con il suo marchio. Il titolo quotato in borsa in pochissimi giorni ha avuto un aumento di valore pari al 13%.

Lo stesso è successo quando si è chiuso il contratto con la nota casa di abbigliamento e calzature Tod’s, di proprietà di Diego della valle. L’impennata immediata è stata pari al 14% pari addirittura a un valore di 132 milioni di euro.

Chiara Ferragni, il suo impero da decine di milioni di euro

L’impero di Chiara Ferragni, quindi, è stato stimato essere intorno ad un valore di 45 milioni di euro. La maggior parte degli incassi è prodotta grazie ai social ed infatti é stato reso noto il compenso che l’influencer riceve ad ogni post; la cifra è da non crederci, si aggira tra i 60.000 e gli 85.000 dollari per ogni pubblicazione.

Ovviamente anche le imprese che gestisce la stessa Chiara producono un introito non indifferente; basti pensare che solo nel 2020 hanno incassato circa 20 milioni di euro. Non c’è che dire, Chiara è riuscita, con il suo talento e la sua intelligenza ha creare tutto questo e, nonostante il suo personaggio attiri spesso molte critiche, è sicuramente una delle donne più di successo del nostro Bel Paese.