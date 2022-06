Sapete chi è questo bambino? Oggi è uno dei personaggi televisivi più famosi

E’ uno dei conduttori televisivi più famosi del panorama nazionale. Impossibile nominare i programmi che conduce poiché si indovinerebbe il suo nome al primo titolo! Il suo sorriso è rimasto invariato negli anni, ma c’è un particolare che é completamente differente…vediamo di chi stiamo parlando.

Nato nel 1961, ma obiettivamente non dimostra gli anni che ha! Ha iniziato la sua carriera nel 1977 quando ha debuttato con i suoi più cari amici a Radio Firenze Nuova. Passa subito alla recitazione e diventa parte integrante di un trio comico che riscuoterà tantissimo successo fino addirittura a sbarcare a New York.

Il suo debutto in televisione risale ormai a quarant’anni fa

La sua strada è decisamente la televisione e nel 1982 debutta con il programma Ciak per un’artista domani. La sua sarà una carriera stellare e ancora oggi è una colonna della televisione italiana. Ha condotto, tra le tantissime trasmissioni, anche Miss Italia e il Festival di Sanremo.

Ha avuto anche qualche esperienza come attore cinematografico e per alcuni spot televisivi. Nella sua vita ha scritto dei libri ed è stato anche un apprezzato produttore musicale. Un’artista a 360 ° che è riuscito a scalare le vette del successo con il suo talento e la sua irresistibile simpatia.

Per quanto riguarda la sua vita privata possiamo svelare che è sposato dal 2012 con una donna conosciuta durante il programma Domenica in. Nel 2014 la coppia ha avuto un figlio, dal nome Matteo. Alcune particolarità sul suo conto: è un grandissimo appassionato della Fiorentina, i suoi cantanti preferiti sono Jovanotti e Claudio Baglioni e soprattutto, poco tempo fa, gli è stato dedicato un asteroide che oggi porta il suo nome.

Carlo Conti, da una vita accanto a Pieraccioni e Panariello

Se vi sveliamo, poi, che i suoi migliori amici sono Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello, è impossibile non capire che stiamo parlando del grandissimo Carlo Conti! Il conduttore e reduce dalla scorsa stagione, dalla conduzione del programma Tale e Quale show che presenta ormai da tante edizioni.

Se guardiamo la foto da bambino e la confrontiamo con quella dei nostri giorni possiamo notare lo sguardo e il sorriso praticamente invariati nel tempo; ma c’è una particolarità che non può sfuggire a nessuno e che ormai negli anni è diventata una caratteristica di Carlo.

La pelle di questo tenero bambino è molto chiara al contrario di quella di adesso! Conti, infatti, é stato più volte oggetto di scherzi e prese in giro per il suo colore olivastro che ama mantenere anche grazie a numerosi trattamenti estetici e lampade ad infrarossi che lo fanno sembrare sempre appena tornato da una vacanza al mare. Una caratteristica, questa, che scopriamo ora non aveva certamente fin da bambino.