Sophie Codegoni, gli scatti dalla Puglia | Le foto della modella hanno scaldato il web

Nota per aver partecipato al “Grande Fratello VIP”, Sophie Codegoni è diventata una delle modelle più seguite e chiacchierate nel mondo del web.

Nata a Varese nel 2000, Sophie Codegoni è una delle modelle italiane più seguite e chiacchierate degli ultimi anni.

Seguitissima sui social network, nel corso della sua carriera ha collaborato con la fashion blogger più influente al mondo, ovvero Chiara Ferragni. Inoltre ha posato per la linea di costumi di Taylor Mega, celebre influencer e modella oltre che sua carissima amica.

Ma il successo, per Sophie, è arrivato lo scorso anno con la partecipazione a “Uomini e Donne” in qualità di tronista. Alla fine la modella si è lasciata conquistare da Matteo Ranieri, con il quale ha avuto una relazione che è stata portata avanti fuori dalla trasmissione. Come spiegato da Sophie durante una diretta Instagram, la loro storia si è conclusa a causa delle differenze caratteriali.

La modella è poi finita al centro della cronaca rosa per essere stata avvistata prima insieme al calciatore Nicolò Zaniolo, poi insieme a Fabrizio Corona.

In seguito all’esperienza di “Uomini e Donne”, Sophie è entrata nella casa del “Grande Fratello VIP”, guadagnandosi una grande popolarità tra il pubblico. L’eliminazione della modella dopo aver passato sei mesi all’interno della casa più spiata d’Italia ha destato non poche polemiche online.

Nonostante la sua uscita, Sophie è riuscita a trovare l’amore. La modella ha conosciuto l’imprenditore Alessandro Basciano: i due si sono fidanzati nel corso della trasmissione ed ora la loro storia d’amore sta procedendo per il meglio. Attualmente Sophie ed Alessandro convivono a Milano.

“Ciao Puglia”

Tra reality show e rumors relativi alla sua vita sentimentale, Sophie Codegoni è riuscita a costruirsi un grande seguito online. La modella ha quasi 800mila followers su Instagram, dove si è affermata come influencer ed ha dato vita al suo brand personale, fondato insieme al fidanzato.

Sophie è molto attiva sul social: in questi giorni ha voluto portare i suoi fan in vacanza in Puglia insieme a lei, attraverso la Instagram stories in cui mostra sempre la sua quotidianità.

La modella ha anche pubblicato una serie di scatti mozzafiato, in cui appare in tutta la sua sensualità. Nelle fotografie, Sophie indossa un meraviglioso costume, che le dona alla perfezione ed esalta il suo fisico slanciato. Le body chain del suo brand valorizzano ancora di più le sue forme.