Sara Croce, con questo look sembra una dea | Le foto della modella hanno stregato il web

Modella ed influencer, nota per essere la Bonas della trasmissione “Avanti un altro”, Sara Croce negli ultimi scatti condivisi con i followers sembra una vera dea.

Classe 1998, Sara Croce è nota per essere la Bonas del game show “Avanti un altro”, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

La sua carriera nel mondo dello spettacolo è iniziata in seguito alla sua partecipazione a Miss Italia. Si è classificata al quarto posto, ottenendo la fascia di Miss Miluna Lombardia e Miss Tricologia.

Il successo con “Ciao Darwin” e “Avanti un altro”

Dopo aver partecipato al concorso di bellezza, Sara si è affermata come modella lavorando per brand del calibro di Pin Up Stars, Guess ed Elisabetta Franchi. Il successo, però, è arrivato nel 2019: selezionata per ricoprire il ruolo di Madre Natura nel programma “Ciao Darwin”, ha stregato gli spettatori con il suo fascino.

L’anno seguente è tornata a collaborare con Bonolis e Laurenti nella trasmissione “Avanti un altro”, in sostituzione della collega Laura Cremaschi.

Sara è finita al centro della cronaca in seguito alla richiesta del suo ex fidanzato, il petroliere di origine iraniana Hormoz Vasfi, di restituirgli il milione di euro spesi da quest’ultimo durante la loro relazione. La modella ha raccontato la sua storia nella trasmissione “Le Iene”, in un servizio dedicato alla vicenda.

Vasfi le avrebbe comprato diversi regali costosi, ai quali si è aggiunta una casa in affitto. Il petrolieri, in tribunale, ha accusato Sara di essersi fidanzata con lui solamente per “trarne profitto economico”.

Gli scatti ad Ibiza

Nonostante le polemiche, la modella non si è mai scoraggiata ed ha portato avanti la sua carriera, diventando molto popolare sui social network. In particolare su Instagram è seguita da un milione di persone.

Inoltre, attualmente, è legata sentimentalmente al calciatore Gianmarco Fiory. Numerosi sono gli scatti che pubblica sui social insieme al fidanzato, con il quale sembra aver costruito una splendida relazione.

Dando un’occhiata al profilo Instagram della modella, possiamo vedere anche diverse fotografie relative al suo lavoro, insieme agli scatti in cui mostra la sua vita quotidiana riuscendo sempre a lasciare i followers a bocca aperta.

In questi giorni Sara è in vacanza ad Ibiza e nelle scorse ore ha stregato i fan con le ultime foto condivise. Negli scatti indossa un bellissimo completo rosso, abbinato a dei sandali che la fanno sembrare una vera dea, con un panorama mozzafiato come sfondo.