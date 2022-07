Naomi Campbell, a 52 anni ha ancora il potere di lasciare tutti senza parole | Per lei è impossibile avere rivali

Naomi. Basta solo il nome per capire di chi stiamo parlando. La divina in assoluto che da ormai decine di anni sbaraglia letteralmente la concorrenza. Era tra le top model più gettonate di qualche anno fa e lo è ancora. Il suo nome risuona altisonante negli ambienti della moda e ancora oggi é di fatto la regina di tutte le passerelle del pianeta.

Incredibile a dirsi poiché alla sua età (già 52 anni!) e con una gravidanza recentissima alle spalle (almeno così si da per scontato!) é in una forma strabiliante. E’ ancora la Venere nera che incanta milioni di persone al mondo. Uno charme e un’eleganza superiore che l’hanno sempre contraddistinta da tutte le sue colleghe.

La maternità di Naomi un mistero ancora non risolto

Intorno alla nascita di sua figlia c’è stato recentemente più di qualche gossip. I fan, infatti, ignari della gravidanza, circa un anno fa sono rimasti letteralmente senza parole, quando la top model più famosa al mondo ha condiviso con loro una foto nella quale mostrava i piedini della neonata.

A poco più da un anno dalla nascita della piccola, Naomi si è lasciata andare a qualche piccolissima indiscrezione. È di qualche giorno fa la condivisione dell’immagine della bambina che muove i suoi primi passi. La modella ha spiegato che sua figlia è stata per lei la più grande benedizione che potesse mai immaginare.

D’altronde Naomi Campbell non aveva mai nascosto il suo più grande desiderio di avere un figlio e nel 2017 aveva rilasciato una dichiarazione nella quale comunicava che grazie alla scienza avrebbe potuto farlo quando avesse deciso. Riguardo all’adozione si era sempre mantenuta misteriosa, ma non l’aveva certamente esclusa.

Recentemente, però, ha dichiarato di non aver adottato sua figlia, “una splendida piccola benedizione ha scelto me per essere sua madre” ha aggiunto. Per quanto riguarda l’identità del padre rimane ancora misteriosa anche se si è parlato di uno sconosciuto fidanzato accanto alla splendida top model nell’ultimo anno.

Naomi Campbell, ogni suo scatto fa rimanere tutti senza fiato

Ma Naomi rimane sempre così, nell’aura di mistero e fascino che le donano un carattere quasi divino. Ed è proprio lo stesso fascino che si sprigiona da una delle ultime immagini che la top model ha pubblicato sul suo profilo Instagram. È di una bellezza abbagliante e i suoi fan rimangono ancora una volta senza fiato.

Nel suo tailleur verde acido indossato con estrema naturalezza senza nulla sotto, si mostra in forma perfetta. La giacca si apre maliziosamente e fa intravedere il seno nudo, particolare che rende tutto più intrigante. Non ci sono parole per descrivere la sensualità che si sprigiona da questo scatto. E’ l’occasione di uno shooting milanese per conto di una grande casa di moda. Non c’è che dire, Naomi rimane sempre la dea delle passerelle che era qualche anno fa e ancora oggi riesce a mettere in soggezione chiunque si trovi da davanti a la sua straordinaria bellezza.