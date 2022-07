Arisa, vi ricordate come era ai suoi esordi? La trasformazione è incredibile

Arisa è una delle cantanti più famose della scena nazionale italiana. Dal 2009, anno nel quale vince le nuove proposte di Sanremo, é stata una continua ascesa verso le vette del successo che non si è mai fermata. Ma ricordate com’era durante la sua prima apparizione in pubblico? Il suo look è notevolmente cambiato per non dire stravolto: è irriconoscibile.

Il suo nome di battesimo e Rosalba Pippa ed è nata a Genova il 20 agosto 1982. Non tutti sanno che il suo nome d’arte Arisa deriva dalle iniziali delle componenti della sua famiglia: A, per il papà Antonio, R la sua iniziale, Isabella e Sabrina sono la I e la S nonché le sue sorelle, la A per la sua cara mamma Assunta.

Arisa, dalle note di sincerità a star della tv

Nonostante da ragazza avesse intrapreso la carriera di estetista, il suo talento naturale non è passato inosservato ad amici e parenti che, proprio nel 2009, la convincono a partecipare a Sanremo Lab. In quell’anno, con il suo primo singolo Sincerità, si aggiudica il primo posto del cinquantanovesimo Festival di Sanremo.

L’anno successivo duplica il successo e torna sul palco dell’Ariston con Malamorenò. Impossibile resistere alle sue melodie e da quel momento Arisa inanella una serie di successi incredibile. Vince il sessantaquattresimo Festival di Sanremo, il premio digital Song platino degli Mtv Awards e poi diventa giudice di Xfactor prima e tutor di Amici poi.

Si mette poi in gioco anche sul ballo partecipando al talent di Milly Carlucci Ballando con le stelle. Per quanto riguarda la sua vita privata, agli albori era fidanzata con Giuseppe Anastasi autore anche del suo singolo di successo. Dopo la separazione intraprende una lunga relazione con il suo manager Lorenzo Zambelli, ma dopo 9 anni anche questa storia naufraga.

Non è molto fortunata in amore Arisa, poiché anche il rapporto con il successivo manager Andrea di Carlo, con tanto di data del matrimonio fissata, si interrompe definitivamente in maniera brusca.

Le incredibili metamorfosi di Arisa

Arisa, anche se molto giovane, ha avuto una vita movimentata che l’hanno portata a stravolgere completamente il suo look più volte. L’abbiamo vista con la testa rasata, con i capelli biondi platino, con le forme addolcite o nei panni della bomba sexy che è oggi, ma forse non tutti ricordano il suo particolarissimo aspetto al debutto.

Caschetto cortissimo bruno, rossetto rosso che accentuava il suo sorriso imbarazzato, collana di perle, tubino nero e uno sguardo perso incorniciato dagli occhialoni neri del tempo. Un’altra persona,…ma la voce no! Quella era la stessa dei nostri giorni. Una musica incantevole che ipnotizza tutt’ora gli animi del suo affezionatissimo pubblico.