Beverly Hills 90210, ricordate Andrea? Oggi ha più di 60 anni e sembra ancora una bambina

“Beverly Hills 90210” è stata una delle serie cult degli anni novanta. Chi si ricorda di Andrea Zuckerman, interpretata da Gabrielle Carteris? Oggi l’attrice ha più di 60 anni ed è sempre meravigliosa.

“Bervely Hills 90210” è stata trasmessa negli Stati Uniti tra il 1990 ed il 2000. Diventata un cult degli anni novanta, racconta le vicende di un gruppo di adolescenti per la prima volta in modo trasparente, affrontando temi sempre attuali – come la sessualità e l’alcolismo.

I protagonisti della serie abitano in un quartiere vip di Beverly Hills. Il “90210” nel titolo fa riferimento al codice di avviamento postale della città situata a Los Angeles. Brenda, Dylan, Kelly, Donna, David, Steve ed Andrea sono i personaggi principali della serie: con le loro avventure hanno conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo.

Nei panni di Andrea Zuckerman

In questo articolo parleremo di Andrea Zuckerman, interpretata dall’attrice Gabrielle Carteris. Nella serie è una ragazza molto studiosa, sempre impegnata in diverse attività sociali.

La sua più grande passione è la beneficienza. Inoltre è la principale redattrice del giornale West Beverly Blaze. Inizialmente esclusa dagli altri protagonisti, Andrea riesce ad entrare nel gruppo, stringendo un forte legame con Brandon.

La sua ultima apparizione è avvenuta nella quarta stagione della serie, quando Andrea ha celebrato le nozze con Jess Vasquez, per poi diventare mamma di Hannah. In realità Gabrielle Carteris all’epoca è rimasta veramente incinta, poco prima della quarta stagione. Così gli autori della serie hanno deciso di apportare delle modifiche alla sceneggiatura.

Gabrielle Carteris oggi

Gabrielle Carteris, parlando della sua esperienza, ha rivelato di essersi sentita a disagio nell’interpretare Andrea. Questo perché aveva già 30 anni e avrebbe dovuto recitare nel ruolo di un’adolescente. Gabrielle aveva quasi 10 anni in più rispetto ai colleghi del cast.

Dopo “Beverly Hills 90210” l’attrice è apparsa in diverse altre serie, come “Nip/Tuck”, “Il tocco di un angelo” e la più recente “We Own This City – Potere e corruzione”. A partire dal 2016 è diventata presidente dello Screen Actors Guild, sindacato statunitense che rappresenta oltre 160mila attori.

Come già menzionato, durante le riprese di “Beverly Hills 90210” l’attrice è rimasta incinta. Sposata dal 1992 con Charles Isaac, è diventata mamma per due volte.

L’ultima apparizione dell’attrice nella serie risale al 1995. Ormai sono passati diversi anni dall’esperienza che l’ha portata alla notorietà in tutto il mondo e Gabrielle continua ad essere una splendida donna.