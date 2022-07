Sbiancare il bucato senza candeggina? È possibile con questo semplice e naturale ingrediente

Oggi vi sveleremo un trucchetto al naturale per evitare di usare sempre e comunque la candeggina nei vostri frequenti lavaggi

Anche in questo periodo di grave crisi energetica, l’utilizzo della lavatrice è imprescindibile. Anzi, con l’estate, il caldo, l’utilizzo più frequente di vestiti e il cambio abiti, i lavaggi sono sempre più frequenti. La lavatrice è sempre di più un elettrodomestico imprescindibile per gli italiani.

La lavatrice è una macchina elettrodomestico utilizzata per il lavaggio automatico degli indumenti. Per effettuare il ciclo di lavaggio utilizza solitamente l’acqua in abbinamento a detergenti. I primi tipi di lavatrice furono progettati addirittura nel 1700. Ma la lavatrice come la conosciamo noi oggi nasce, effettivamente, alla fine degli anni ’50.

Un elettrodomestico, quindi, imprescindibile. Anche in questo periodo in cui i costi dei consumi sono balzati alle stelle. Sempre più diffusi i grandi elettrodomestici tra le famiglie italiane. E’ quanto emerge dal report Istat sui consumi energetici delle famiglie nel 2021 Tra i grandi elettrodomestici, i più diffusi sono frigoriferi e lavatrici, presenti in quasi tutte le famiglie (99,5% e 97,3%, rispettivamente).

La lavatrice è invece largamente diffusa, sia nelle famiglie monocomponente (93,8%) che in quelle numerose (99,5% nelle famiglie con cinque componenti e più). Si effettuano in media quasi cinque lavaggi a settimana con la lavastoviglie e quattro con la lavatrice.

Da usare al posto della candeggina

Oggi vi sveleremo un trucchetto per evitare di usare sempre e comunque la candeggina nei vostri frequenti lavaggi. L’ipoclorito di sodio è il sale di sodio dell’acido ipocloroso. La sua formula chimica è NaClO. In soluzione acquosa in concentrazione variabile dall’1% al 25% circa, di colore giallo-paglierino e dal caratteristico odore penetrante, è noto nell’uso comune come sbiancante, solvente e disinfettante, contenuta in vari prodotti commerciali. Più comunemente conosciuta come candeggina.

Per la sua azione ossidante, oltre che esser utilizzato come sbiancante e disinfettante ad uso generico, l’ipoclorito di sodio è uno sporicida, un fungicida e un virucida. Ma con questo prodotto totalmente naturale che vi suggeriamo oggi potrete avere, di fatto, lo stesso risultato sui vostri capi, senza utilizzare la candeggina.

La candeggina, infatti, sbianca i vestiti, è vero. Ma con un uso sistematico ed eccessivo può anche rovinarli. E, allora, molto meglio utilizzare il limone. Esattamente, avete capito benissimo. Uno degli agrumi più diffusi nell’alimentazione ha anche doti che possono sopperire a quelle chimiche della candeggina.

Sappiamo bene, infatti, che il limone ha doti disinfettanti. Ma è molto utile anche per sbiancare i capi. Si tratta, sostanzialmente, di uno sbiancante naturale che ha il pregio, quindi, di non rovinare i vestiti a cui teniamo tanto. Vi basterà spremere il succo di limone all’interno di una bacinella contenente acqua calda e immergere i vostri vestiti. Poi potrete inserire i capi un lavatrice per un normale lavaggio. Siamo sicuri che sarete soddisfatti del risultato.