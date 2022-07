Riconoscete questa dolce bambina? Oggi è una delle showgirl più sexy e richieste della tv

Quasi impossibile riconoscere questa bambina che oggi è diventata una bomba sexy dello spettacolo italiano. Il suo sguardo nella foto é dolce e indifeso, ma oggi quella bambina é una donna di una bellezza sconvolgente che ha raggiunto uno strepitoso successo in ogni ambito, nella sua carriera e nella vita privata.

E’ nata nel 1984 e ha alle spalle una carriera brillantissima nel mondo dello spettacolo e della cinematografia. Ha al suo attivo innumerevoli partecipazioni in programmi dal grande successo, numerosissimi shooting fotografici per il suo lavoro di modella e anche partecipazioni cinematografiche e televisive nelle più famose serie tv.

Lo sguardo della foto può essere un indizio per riconoscerla

Oggi oltre che a essere una showgirl ricercatissima é senza dubbio considerata l’icona sexy più famosa d’Italia. E’ stata la protagonista di numerosi calendari tra i quali Maxim e Matrix e anche di copertine di giornali prettamente maschili come Playboy Italia.

Per citare solo alcune delle sue apparizioni possiamo dire che è stata concorrente dell’Isola dei famosi, ha partecipato a Chiambretti night, Paperissima, Scherzi a parte, Italia’s got talent e soprattutto ha presentato il Festival di Sanremo facendo in quell’anno, il 2011, parlare molto di se.

Quello sguardo quasi perso della foto da bambina a volte si ritrova anche oggi poiché è lo stesso che Virginia Raffaele usa per imitarla. Sì perché il suo successo è talmente straordinario che, l’artista di cui stiamo parlando, vanta numerosissime imitazioni accettate di buon grado e con una spiccata simpatia.

Grazie alla sua popolarità negli anni hanno conosciuto il successo anche i suoi fratelli e da poco tempo anche suo padre che ha ottenuto l’ambita partecipazione all’Isola dei famosi. Intorno ad ogni suo spostamento si muove sempre una grandissima attenzione, per non parlare poi della sua vita privata.

Belen, da bambina dolcissima…oggi sensualissima

Ha avuto una tormentatissima relazione con il fotografo dei vip Fabrizio Corona, e poi é stata (lo è nuovamente ?) la moglie del ballerino e conduttore Stefano de Martino. Tutti avrete capito che stiamo parlando di Maria Belen Rodriguez Cozzani, conosciuta da tutti solo come Belen.

Proprio in questo periodo si parla molto del suo ricongiungimento con Stefano. I due, infatti, lanciano misteriosi segnali che fanno pensare ad un definitiva riunione. Hanno trascorso insieme le vacanze in compagnia del loro figlio Santiago e della secondogenita della showgirl Luna Marì.

Insomma quella tenera bambina che guardava verso l’obiettivo della macchina fotografica oggi è una donna affascinante e super sexy che si è realizzata decisamente sia nella carriera che in ambito familiare e che oggi si può dire soddisfatta di quello che ha fatto.