Una nota esponente politica italiana sconvolge il web | Relax in terrazza senza veli

È una donna dalle mille risorse; matematica, imprenditrice e attivista politica. È pronta a mettere tutto il suo impegno per i diritti dei cittadini. Ma in questi giorni ha sconvolto i suoi sostenitori con un video che la ritrae completamente nuda in una vasca da bagno. Un modo per provocare ed attirare l’attenzione su di sé?

È scesa in campo con il centro sinistra e ha al suo fianco un gruppo politico con sede a Roma. Ha un passato da consigliera comunale, ma l’imprenditrice e informatica a presentato la sua campagna che la vede impegnata in prima persona in politica.

Il suo progetto politico a favore del cittadino comune

Tutto il suo progetto gira intorno all’attenzione per il cittadino. Parla di innovazioni tecnologiche basate su tecniche all’avanguardia; è una politica attenta al bilancio economico, un occhio particolare alle entrate e alle uscite perché, come ha dichiarato lei stessa, è facile distribuire denaro, il difficile è fare il bilancio.

Hanno definito il suo modo di fare politica come di una sinistra pop, senza la puzza sotto il naso, creativa, civica e radicale. Si tratta di un’innovazione che contrasta fortemente il radicalismo dei conservatori. Un’apertura verso le persone comuni molto spesso tenute fuori da lì meccanicismi della politica.

Intorno a lei anche numerose pagine di gossip poiché con orgoglio ha rivendicato la sua appartenenza al mondo LGTB. Dalle sue recenti dichiarazioni è emerso che negli anni si è battuta da sola contro i poteri forti.

Il suo nome ha risuonato più volte quando è stato affiancato all’attrice Eva Grimaldi, ed inoltre ultimamente si è lasciata andare a confessioni intime sulla sua vita privata; ha raccontato di avere subito da piccola una violenza psicologica e sessuale nell’ambito della pedofilia. Un trauma che ancora oggi porta dentro con sofferenza.

Imma battaglia, una donna forte che sa far parlare di sé

Stiamo parlando di Imma battaglia, moglie della famosa attrice Eva Grimaldi. Le due sono legate da più di 12 anni e nel 2019 si sono sposate e così hanno suggellato il loro amore per sempre. La loro intesa è sempre eccezionale e ancora oggi si scambiano, quasi quotidianamente, dediche di amore e stima pubblica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Imma Battaglia (real) (@immacolata.battaglia)

A Imma però piace provocare e, nell’ultimo suo video che pubblica su Instagram, si ritrae in una posa veramente particolare. È completamente nuda su una vasca da bagno sopra un terrazzo con una vista fenomenale. Anche la sua capigliatura turchina è un modo per attirare l’attenzione su di sé. Una donna sicura che sa quel che vuole dalla vita e se lo va a prendere con decisione e tenacia.