Anna Tatangelo, il suo bikini è quasi illegale | Non riesce a contenere il seno…

È una donna straordinaria dai mille talenti. Cantante, conduttrice e showgirl, quasi quotidianamente stupisce i suoi follower pubblicando scatti al cardiopalma. Questa volta, però, Anna esagera e fa andare in tilt il web; il suo micro bikini non riesce a contenere le forme esplosive e l’immagine è da rimanere senza fiato.

È una vera e propria star del web ed infatti il suo profilo Instagram conta quasi due milioni di follower. I suoi fan la seguono sia per i suoi continui impegni nel mondo dello spettacolo, sia per i contenuti il più delle volte bollenti che Anna ama condividere con loro.

Anna Tatangelo, la sua carriera segnata fin dalla giovanissima età

Anna Tatangelo è originaria della provincia di Frosinone dove è nata nel 1987. Già a 7 anni si fa notare per il suo talento in eventi locali; la sua voce incanta il pubblico e la strada sembra ormai segnata. Ma la cantante, prima di fare successo nel mondo della musica, prova a lavorare nell’impresa di famiglia che è proprietaria di una piccola azienda dolciaria.

Nel 1999, quando Anna aveva solo 11 anni, si è classificata seconda nel mini Festival della canzone di Viterbo che vincerà l’anno successivo. Ma il suo vero più grande successo è stato nel 2001 quando ha intonato il suo singolo d’esordio Dov’è il coraggio che la portò al grande successo nazionale. Da quel momento si sono susseguiti solo momenti di gloria che l’hanno spinta ad essere una delle cantanti più famose della scena italiana.

C’è poi la storia d’amore con Gigi D’Alessio che ha sconvolto l’opinione pubblica e ha attirato verso di sé numerose critiche. Il cantante partenopeo, infatti, quando ha conosciuto la bella Anna, aveva il doppio dei suoi anni. Vent’anni di differenza che non pesavano ai diretti interessati, ma che diventano motivo di pettegolezzo nell’ambiente musicale e non solo. Durante la loro relazione hanno avuto modo di lavorare insieme e soprattutto di mettere al mondo il loro figlio Andrea nato nel 2010. Gigi D’Alessio era stato sposato in precedenza e aveva avuto già tre figli, ma con Anna pensava che sarebbe stato tutto diverso.

Anna Tatangelo, le sue foto in bikini lasciano tutti senza parole

I due sfortunatamente si separano nel 2019, cercando di mantenere buoni rapporti anche per l’interesse del loro figlio. Anna Tatangelo ha poi ha avuto, recentemente, una relazione con l’attore e rapper Livio Cori finita bruscamente qualche mese fa.

Oggi la cantante sembra godersi la ritrovata serenità e lo fa a bordo di uno yacht durante le vacanze estive; la serie di scatti che pubblica, fa rimanere i fan senza parole. Le immagini sono sensualissime ed è difficile non rimanere incantati davanti a tanta bellezza.

Anna con una posa sensualissima si fa fotografare mentre indossa un micro bikini dalla trama barocca. Le sue forme esagerate sembrano esplodere e i fan mostrano un entusiasmo fuori dal comune. Migliaia di like e commenti di apprezzamento anche questa volta per il post della cantante.