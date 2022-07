Federica Panicucci, dietro di lei il paesaggio svanisce | La sua bellezza lascia tutti senza fiato

Federica Panicucci é uno dei volti più famosi del piccolo schermo e tuttora riscuote un successo fuori dal comune sia in tv che nella vita privata. Con il suo ultimo post ha impressionato i fan per la sua forma fisica perfetta che può fare invidia a molte colleghe più giovani.

Il suo carattere spigliato davanti alle telecamere denota una personalità frizzante che l’ha aiutata ad essere sempre al centro dell’attenzione mediatica. I più ricorderanno Federica Panicucci al comando dello storico programma di intrattenimento musicale, Festivalbar. E’ proprio da lì che è iniziata la sua carriera stellare che l’ha portata ad essere anche oggi una icona della televisione italiana.

Federica Panicucci un’icona della televisione italiana e una star del web

Ancora salda al timone della trasmissione mattutina di Mediaset, Mattino 5 accanto a Francesco Vecchi, ha da poco salutato tutto il suo affezionatissimo pubblico per concedersi le sue meritatissime ferie. Federica Panicucci è anche molto attiva sui social e lo dimostra il vastissimo pubblico che la segue quasi quotidianamente. Un milione di follower che aspettano in trepidante attesa ogni giorno un nuovo contenuto, reso pubblico dalla stessa showgirl.

Federica Panicucci, infatti, ama condividere con i suoi fan gran parte della sua vita privata. È di dominio pubblico il suo matrimonio con il dj Mario Fargetta durato dal 2006 al 2015. Dalla loro unione sono nati i loro due amatissimi figli, Sofia e Mattia, oggi la gioia più grande della presentatrice. Dopo il fallimento del sua storia d’amore, Federica ha conosciuto l’imprenditore Marco Bacini con il quale ha intrapreso una relazione, a suo dire, travolgente.

Le foto che rivelano la sua forma fisica perfetta

Sulla sua pagina spesso pubblica video e foto che la ritraggono in sua compagnia e che li mostrano in completa sintonia e innamorati come il primo giorno. Ma nell’ultimo post nel quale appare è da sola, in un paesaggio paradisiaco sulle spiagge delle Maldive. 54 anni che non si sentono e non si vedono minimamente.

Federica appare sorridente e spensierata all’ombra di una palma. E’ ritratta come una figura celestiale sulla spiaggia bianca delle isole maldiviane. Il suo costume giallo non fa altro che illuminare ulteriormente la sua figura che splende già di luce propria.

Il suo sorriso è contagioso e Federica sembra essere un raggio di sole. Con un fare malizioso, fa muovere i suoi lunghi capelli biondi, da sempre caratteristica peculiare della bella showgirl (da ragazza li portava addirittura fino alle cosce!). Non ci sono parole per descrivere la sua perfezione che ha incantato tutti i suoi follower.