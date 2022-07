Marco Mengoni, la sua malattia da tenere sotto controllo | Si deve curare ogni settimana

Vincitore della terza edizione di X Factor, Marco Mengoni è sicuramente uno dei cantanti pop più famosi della scena nazionale ed internazionale. La sua passione per la musica è innata e parte da molto lontano, ma dietro quella forza che mostra durante i concerti, c’è un problema serio che riguarda la sua salute e che Marco deve tenere sotto controllo costantemente.

Tra i tanti colleghi che hanno calcato le scene del talent show musicale più celebre d’Italia, lui è uno dei pochi insieme ai Maneskin ad aver confermato il successo straordinario con il pubblico anche dopo la fine del programma.

Marco Mengoni, un talento sbocciato da bambino

Classe 1988, Marco fin da piccolo ha seguito la sua più grande passione, la musica. Già alla tenera età di 14 anni si iscrive ad una scuola di canto dove viene immediatamente notato dalla sua insegnante che lo spinge alle esibizioni pubbliche. Durante la sua gioventù continua a coltivare il suo talento naturale, ma parallelamente decide di iscriversi all’università di Lingue che però non terminerà.

E’ il 2009 l’anno che segna il grande successo per il cantante. La fortunatissima partecipazione a X Factor lo fa conoscere al grande pubblico e da quel momento per Marco Mengoni si sono susseguiti solo successi e conferme.

Mengoni tiene molto alla sua vita privata che difende dall’occhio indiscreto del mondo del gossip. Non si sa, infatti, nulla riguardo ad eventuali flirt o fidanzamenti che al momento sono rimasti lontani dalle riviste patinate.

Il problema che gli ha reso la vita difficile

Ma la sua vita intima non è stata sempre facile e il cantante, proprio durante la promozione di un suo importante lavoro, si é aperto al pubblico e ha raccontato del problema che lo affligge ormai da molto tempo. Inizialmente a ricordato di aver passato un bruttissimo periodo durante il quale ha raggiunto il peso di 105 kg a causa di una dieta squilibrata e sicuramente di molto stress.

Solo a seguito di una banale influenza, nella mente di Marco è scattato qualcosa e da quel momento ha deciso di cambiare il proprio stile di vita perdendo addirittura 40 kg. Questo grande sbalzo di peso ha provocato in lui un’instabilità psicologica che lo ha riempito di ansie e paure. Ecco perché Mengoni ha dichiarato di essere in cura psicoterapica e di ricorrere a sedute settimanali per tenere la sua mente sempre in salute.

Il cantante ha raccontato, inoltre, di essere seriamente ipocondriaco e cioè di soffrire psicologicamente per la paura delle malattie. Questa condizione lo ossessiona a tal punto da riversare anche sui suoi familiari le sue preoccupazioni a livello medico. Ovviamente grazie all’aiuto di specialisti sta cercando di affrontare il problema e risolverlo quanto prima, ma ora è ancora il momento di curare la sua anima e il suo corpo.