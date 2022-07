Nagelsmann, questa volta il suo schema di gioco non è piaciuto a tutti | Il lavoro è saltato

L’allenatore del Bayern Monaco, Julian Nagelsmann, con la sua scelta viene travolto da un vortice di polemiche. Non è il solo a rischiare..

Julian Nagelsmann è uno degli enfant prodige del calcio tedesco. In questo caso, però, non in campo bensì in panchina. Il tedesco è infatti l’allenatore del club più titolato e famoso di Germania: il Bayern Monaco. E a 35 primavere, il tecnico può vantare già una importante carriera alla guida di diversi club.

A soli 23 anni, Nagelsmann ha iniziato la propria carriera sulla panchina delle giovanili dell’Hoffenheim; passando poi cinque stagioni dopo alla prima squadra del Lipsia, diventando a 28 anni l’allenatore più giovane nella storia della Bundesliga.

Il tedesco è grande protagonista della crescita e dell’evoluzione del club di proprietà della Red Bull e le sue qualità vengono subite notate dal Bayern Monaco che dall’estate del 2021 hanno deciso di affidare a lui la guida della squadra.

E alla sua prima stagione come allenatore del club bavarese, Nagelsmann non ha deluso le aspettative conquistando la vittoria del campionato e della Supercoppa di Germania. Meno soddisfacente, invece, il cammino in Champions League terminato ai quarti di finale con la sconfitta contro il Villarreal.

Ma negli ultimi giorni, Nagelsmann è salito agli onori della cronaca per fatti extracalcistici e che riguardano invece la sua vita privata. L’allenatore è stato infatti paparazzato con una donna che non è sua moglie.

Nagelsmann, flirt con la giornalista della Bild: il quotidiano la sospende

Agli inizi del mese di giugno, Nagelsmann ha annunciato la fine della relazione con la moglie Verena; storia durata 15 anni e da cui sono nati i due figli dell’allenatore. Ma il tecnico non si è fatto pregare ed è stato subito beccato con una nuova fiamma.

I paparazzi hanno adocchiato il tecnico tedesco su uno yatch di lusso privato in dolce compagnia. Chi era la donna? Una nota giornalista del quotidiano Bild che seguiva proprio le vicende del Bayern Monaco. E il passato è il verbo giusto da utilizzare.

Lena Wurzenberger, questo il nome della 30enne giornalista sportiva, è stata infatti sospesa con effetto immediato dal ruolo di corrispondente del Bayern Monaco appena il giornale ha scoperto la relazione con Nagelsmann.

La ragazza, prima di lavorare al seguito del club bavarese, era l’inviata del quotidiano per il Werder Brema. E ora forse dovrà cominciare a lavorare guardando alle vicende di un’altra squadra.

Le foto scattate sullo yacht a largo di Ibiza non lasciano dubbi sul rapporto tra Nagelsmann e Lena Wurzenberger: baci, abbracci e coccole a confermare l’inizio della loro relazione. Dalle notizie proveniente dalla Germania, la storia tra i due sarebbe “seria” con l’allenatore che avrebbe anche informato il Bayern Monaco. Bisognerà ora capire come si evolverà la vita lavorativa della ragazza.