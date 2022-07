Anna Pettinelli, il confronto con Pamela Anderson non regge | Il suo stile è tutta un’altra storia

L’account ufficiale della speaker è spesso collegato a quello di Rds. Ed è così anche questa volta, in cui non rimaniamo delusi

Di lei conosciamo il volto, ma, soprattutto, la voce. Anna Pettinelli, infatti, di televisione ne ha fatta. Ma, soprattutto, è una delle speaker radiofoniche più famose d’Italia. Questa volta, però, la voce non basta. Perché a parlare sono le immagini. La nostra Anna vince in maniera schiacciante il confronto con un’altra bionda amata da tutti noi.

65enne nativa di Livorno, inizia la sua carriera proprio in alcune emittenti radiofoniche toscane. Ma la sua competenza musicale la portano ben presto al grande successo, anche televisivo. Conduce ben sei edizioni di “Discoring”, dal 1982 al 1987, ma, soprattutto, due edizioni del Festival di Sanremo (1983 e 1986) e due edizioni di “Un disco per l’estate” (1984 e 1985).

Per Anna Pettinelli, quindi, il successo arriva soprattutto negli anni ’80. Ma la sua carriera si dipana nell’arco di oltre 35 anni ed è tuttora florida. Nel 2009 ha partecipato come opinionista alla quarta edizione del reality show “La fattoria”, condotto da Paola Perego. Sempre rimanendo in tema di reality show, ha preso parte al programma di Maria De Filippi, condotto da Alessia Marcuzzi, “Temptation Island VIP” in coppia con il compagno Stefano Macchi. Da settembre 2020, appare qualità di opinionista, al programma televisivo di Rai 1 La vita in diretta, condotto dal giornalista Alberto Matano.

Ma è ovviamente la radio il suo core business. Lavora stabilmente a RDS, di cui è anche responsabile del coordinamento speaker. È madre di Carolina Russi, nata nel 1992, cantante e speaker radiofonica di Radio Zeta che ha partecipato come concorrente alla seconda edizione del talent The Voice of Italy. Dal 2014 è fidanzata con il doppiatore e attore Stefano Andrea Macchi.

Altro che Pamela…

Insomma, la voce e la musica sono le protagoniste della sua vita. Ma anche le immagini, soprattutto nella società che viviamo, sono assai importanti. E questo Anna Pettinelli lo sa bene. Seguire il suo profilo Instagram è molto interessante. Innanzitutto si rimane informati sulle sue attività e sulle novità musicali e discografiche. Ma, soprattutto, ci si diverte.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Pettinelli (@anna_pettinelli)

Già perché la nostra Anna è molto simpatica e utilizza il noto social network in maniera molto intelligente. E questo, nel mondo dello spettacolo non è così comune o usuale. L’account ufficiale della speaker è spesso collegato a quello di Rds. Ed è così anche questa volta.

Il teatro del breve, ma esilarante, video pubblicato è la spiaggia di Ostia. Il sottofondo musicale con la sigla di Baywatch ci lascia presagire qualcosa… E, infatti, ecco la nostra Anna, con un costume intero rosso proprio come la Pamela Anderson che ci ha fatto sognare con il telefilm anni ’90. Una corsa in cui sbaraglia tutti. Ovviamente in slow motion…