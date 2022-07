Elisabetta Canalis, conoscete la figlia? Nata per stare davanti alle telecamere, è meravigliosa

Tutti la ricordano accanto a Maddalena Corvaglia ballare gli stacchetti di Striscia la notizia. Elisabetta Canalis ha conosciuto così il grande successo, ma negli anni il suo personaggio si è evoluto ed oggi è una donna realizzata e una mamma attenta. Sua figlia sembra aver ereditato tutte le doti di Elisabetta e lo ha dimostrato in un video che la showgirl ha pubblicato in questi giorni.

Era ormai il lontano 1999 quando fu scelta per interpretare il ruolo di velina mora del tg satirico di Mediaset. Lei e Maddalena sono forse una delle coppie più celebri di Striscia e negli anni hanno raggiunto una fama eccezionale.

L’ascesa verso il successo e la “fuga” negli Stati Uniti

Nel tempo e per vicende ancora non ben chiare, le due ragazze, però, si sono allontanate e oggi Elisabetta sembra aver intrapreso una strada ben distante dalla sua ex amica e collega. Da giovanissima ha posato per un calendario sexy diventato iconico nel 2003 per Max. Poi é stata una figura centrale del programma sportivo Controcampo e ha recitato per ben due stagioni nella serie televisiva di successo, Carabinieri.

La sua strada sembra segnata e da quel momento ottiene numerose partecipazioni televisive e cinematografiche come la parte in Natale a New York di Neri Parenti. All’inizio del 2000 è impegnata in una relazione con il calciatore Bobo Vieri, ma la sua storia più importante è senza dubbio quella accanto all’attore hollywoodiano George Clooney. E’ qui che la showgirl e modella si fa conoscere in tutto il mondo e la stampa internazionale punta i riflettori su di lei.

Questo eccessivo clamore diventa troppo per Elisabetta che, quindi, decide di trasferirsi all’estero sparendo dalla circolazione per qualche tempo. Nel 2014 si sposa con il chirurgo Brian Perri e, dopo il matrimonio celebrato nella sua Sardegna, precisamente Ad Alghero, decide definitivamente di trasferirsi negli Stati Uniti.

Il video di Skyler Eva diventato virale

Negli anni si è parlato di una crisi tra i due, smentita sui social dai diretti interessati. Dalla loro relazione è nata la figlia Skyler Eva che oggi ha già 7 anni. La simpatica bambina è spesso protagonista delle storie di Elisabetta che la mostra senza filtri attraverso le pagine social. L’ultimo video però é diretto in autonomia proprio dalla piccola Skyler.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

Probabilmente dopo essersi impossessata del telefono della mamma si riprende intenta a registrare un video degno di una espertissima influencer. Skyler Eva è una meravigliosa bambina che dimostra di possedere tutte le doti per diventare come la mamma. E’ spigliata davanti alla telecamera che la riprende e ammicca con fare malizioso. Che dire, il suo futuro sembra proprio essere già segnato.