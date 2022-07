L’incredibile racconto della star trovata a terra dagli amici | La corsa in ospedale temendo il peggio

Ha dell’incredibile quello che è successo in questi giorni alla famosissima cantante; si é temuto per il peggio, anche perché i dolori che ha dovuto sopportare sono stati veramente atroci. Un racconto incredibile che ha tenuto col fiato sospeso tutti i fan.

E’ stata una corsa contro il tempo, che ha portato ad una scoperta incredibile. Una sofferenza inaudita per la star, che ha fatto pensare ad un problema di salute molto serio. L’evoluzione della storia é inimmaginabile e il pubblico è rimasto letteralmente senza parole dopo aver scoperto com’è andata a finire.

I dolori lancinanti, il ritrovamento a terra della cantante, la corsa in ospedale e…

Innanzitutto rendiamo nota la protagonista dell’incredibile vicenda; stiamo parlando di Manoela Fortuna, una cantante brasiliana che ha partecipato con successo al talent musicale The Voice Brasile. Nel suo paese è riuscita a riscuotere un grande successo, ma oggi è diventata famosa anche nel resto del mondo per il suo avvenimento.

Si trovava in Italia quando è successo tutto. A parlarne é il suo amico e cantante Gaetano Caracciolo che descrive, ancora incredulo, quelle ore di suspanse. Inizialmente Manoela ha avvertito dei dolori che con il tempo diventavano sempre più intensi fino a farla pensare ad una colica addominale. Questo è stato solo l’epilogo poiché la cantante ha raccontato di aver sofferto per questi dolori già da qualche mese e aver iniziato una cura farmacologica per tenere a bada la sofferenza.

Ma le ultime ore per la cantante erano state tremende. I suoi amici, insieme a lei per una vacanza in Calabria, l’hanno trovata distesa a terra insanguinata e quasi esamine. La corsa verso l’ospedale è stata immediata ed é lì che si è scoperto quello che nessuno poteva immaginare.

…la nascita di Esperanza!

Manoela Fortuna, dopo qualche ora, ha dato alla luce Esperanza, una dolce bambina in perfetta salute di 2 kg e 450 grammi. La star, non sapeva di essere incinta e non aveva mai minimamente immaginato quello che sarebbe successo da lì a poco. Gli amici hanno raccontato di averla vista, nell’ultimo periodo, un po’ ingrassata e soprattutto sofferente per i suoi problemi addominali.

La storia dunque si è conclusa per il meglio e Manoela, frastornata e felice, è pronta ad intraprendere la sua nuova vita da mamma. Inizialmente aveva deciso di chiamare la neonata con i nomi delle ostetriche che l’hanno aiutata a partorire, Antonella e Rita, ma poi ha deciso per un nome più adatto al paese dove crescerà la piccola, Esperanza. Gli amici sono corsi a comprare i beni di prima necessità e i vestitini che ovviamente Manuela non aveva preparato. Tutto è bene quel che finisce bene ed ora non resta che prendersi cura della neo arrivata!