Guendalina Tavassi, l’attenzione è tutta sulle sue curve | Il regalo che ha ricevuto neanche si nota

Guendalina Tavassi è una delle donne più desiderate dal mondo maschile italiano. Anche questa volta, ci fa ammirare le sue forme

Chi l’avrà omaggiata di un dono così romantico? Difficile da indovinare. Guendalina Tavassi ha così tanti fan che potrebbe essere davvero chiunque. Ma, quale che sia l’ammiratore, ha avuto davvero un gesto molto carino. Non trovate?

Opinionista e showgirl. Ma, soprattutto, influencer. Con quel numero di followers sui social non poteva essere altrimenti. Molto del suo successo è dovuto alla partecipazione all’undicesima edizione del Grande Fratello nel 2011. Ma, da quel momento, Guendalina è riuscita a non scendere più dal treno su cui è salita. E non è da tutti.

Negli ultimi anni, Guendalina Tavassi ha scalato le classifiche delle donne più seguite sui social in Italia. Non è la sua unica attività, comunque. A Roma gestisce infatti un locale della movida molto in voga, soprattutto tra i più giovani.

Negli ultimi mesi, però, è salita alle cronache dei rotocalchi anche per la sua tormentata vita personale e sentimentale. Assai burrascosa, infatti, la fine della sua relazione con Umberto D’Aponte. Con l’imprenditore, la bella Guendalina ha avuto una intensa storia. Ma la fine del rapporto si porta ancora dietro ancora strascichi, accuse reciproche e denunce.

Chi è l’ammiratore?

Con un milione e duecentomila followers su Instagram, Guendalina Tavassi è una delle donne più desiderate dal mondo maschile italiano. Lei ci mette anche del suo, dato che sul social network si mostra spesso in costume, intimo e pose ammiccanti. Anche questa volta, la bella Guendalina di vestiti addosso ne ha davvero pochi. Ma proviamo a concentrarci su cosa tiene in mano…

Fa molto caldo in questi giorni. Quindi, questa volta, l’outfit a dir poco succinto non è volutamente ricercato. Anche questa volta, infatti, la nostra Guendalina ci delizia con le sue forme.

La vediamo all’interno di una bella cucina moderna, con addosso solo un costume di colore grigio. “Il mio Cuor di fioraio colpisce ancora 🌹:)” scrive a commento delle foto che, ovviamente, hanno ottenuto un grande gradimento da parte dei followers. Siamo abbondantemente sopra i 30mila like.

Guendalina tiene infatti in mano un ricco bouquet di rose rosse. Un regalo classico, è vero, ma che è un evergreen del romanticismo. E, infatti, dal sorriso e dall’espressione beata, la nostra influencer sembra gradire moltissimo. Ora non resta da capire se sia un regalo del suo partner o se sia il dono di qualche anonimo ammiratore…