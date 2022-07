Nina Zilli “Questo lato B non può rimanere in un angolo” | La foto hot che incanta il web

Nina Zilli é sicuramente una delle cantanti più apprezzate del panorama nazionale. Ora è impegnata nei numerosi eventi estivi per promuovere i suoi nuovi pezzi, e lo fa usando delle immagini che lasciano a dir poco senza parole. Gli scatti sono originali ma sensualissimi e i follower dimostrano di apprezzare moltissimo.

Una voce squillante dal timbro riconoscibile anche in mezzo a mille che, da anni conquista migliaia e migliaia di fan. Anche volto televisivo, Nina ha saputo sempre far parlare di sé soprattutto per i suoi look stravaganti e mai scontati che puntualmente stupiscono il pubblico sempre più numeroso.

Nina Zilli, la sua carriera tra musica e televisione

Nina Zilli all’anagrafe si chiama Maria Chiara Fraschetta. La cantante, classe 1980, è nata a Piacenza e inizia la sua carriera in radio, ma dopo poco sbarca sul piccolo schermo dove, insieme a red Ronnie, conduce nel 2001 Roxy bar. Ovviamente il suo talento musicale, fino a quel momento nascosto, viene fuori in poco tempo e Nina intraprende la sua carriera di musicista e cantante che le porterà così tanto successo.

Dopo qualche prima esperienza in alcune band, nel 2009 riesce ad ottenere il contratto che le cambierà la vita; la casa di produzione Universal le propone un singolo di debutto, Cinquantamila accanto a Giuliano Palma. Quel singolo otterrà un successo inaspettato e travolgente e lo stesso anno, quindi, uscirà il suo EP (Nina Zilli).

In poco tempo la sua vita si rivoluzionerà e già nel 2010 e ottiene la prima partecipazione al Festival di Sanremo nella categoria giovani. Parteciperà con L’uomo che amava le donne classificandosi al terzo posto, ma ottenendo il Premio della critica Mia Martini. E’ quello l’hanno anche del suo primo album Sempre lontano seguito da numerosi altri successi che la porteranno più di una volta sul palco dell’Ariston, conquistando sempre più riscontro positivo da parte del pubblico.

Nina Zilli continua la sua attività anche di televisiva è infatti, tra le tante apparizioni, ricordiamo quella di giudice a X Factor nella quale si fa conoscere anche dal grande pubblico.

Le foto sexy che incantano i follower

Nina Zilli è una delle cantanti più seducenti e appariscenti in circolazione, ma la particolarità è che, da piccola, l’artista ha dichiarato di essersi sentita un maschiaccio. Fino ai tempi del liceo ha dovuto combattere con i problemi di autostima, fino a quando non ha vinto la Fascia di Miss liceo. Un gioco che però le ha donato consapevolezza riguardo la sua fisicità e estrema femminilità.

Le sue caratteristiche di seduzione e fascino le ritroviamo nell’ultimo post che Nina pubblica su Instagram. Una serie di scatti nella quale indossa una seducente tutina attillatissima color carne, ricoperta completamente da fiori in 3D. Anche il suo commento dimostra più sicurezza di sé. “Questo lato B non può rimanere in un angolo” scrive e in effetti, a giudicare dai like e dai commenti di apprezzamento, il suo pubblico é proprio d’accordo.