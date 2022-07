Spice Girl, ve le ricordate? Ecco come sono oggi | L’incredibile trasformazione delle cinque ragazze del pop

Le Spice Girls sono state il gruppo femminile più influente nella storia del pop. Un vero fenomeno sociale che ha conquistato il mondo negli anni novanta. Ma come sono diventate oggi, a quasi trent’anni dal loro debutto?

Victoria Beckham, Melanie Chisholm, Geri Halliwell, Emma Bunton e Melanie Brown si sono fatte strada nel panorama musicale internazionale, lasciando il segno nella cultura pop con le Spice Girls.

Note anche come Posh, Sporty, Ginger, Baby e Scary, hanno esordito nel 1994 con il singolo “Wannabe”, diventato un vero tormentone. Il brano ha segnato l’inizio del loro successo, l’inizio di un fenomeno sociale che ha conquistato il mondo.

Nel corso della loro carriera, le Spice Girls hanno pubblicato 3 album, prima di sciogliersi improvvisamente nel 2000 per dedicarsi ai loro progetti solisti. Sono ormai passati quasi trent’anni dal loro debutto musicale: vediamo come sono diventate oggi.

Le Spice Girls oggi

La prima ad aver abbandonato il gruppo è stata Geri Halliwell, soprannominata Ginger Spice. La sua uscita dalle Spice Girls nel 1998 ha destato non poco scalpore.

La cantante ha esordito come solista l’anno successivo con l’album “Schizophonic”. Geri ha realizzato diversi singoli di successo, tra cui spiccano “Mi Chico Latino”, “Lift me up” e la cover di “It’s Raining Men”.

Victoria Beckham, in seguito allo scioglimento del gruppo, ha pubblicato un album omonimo seguito da altri singoli come “A mind of its own”, “Out of your mind” e “This groove”.

Posh Spice ha attirato l’attenzione della stampa internazionale per via della sua relazione con il calciatore David Beckham, con il quale di è sposata nel 1999. “Posh and Becks” – così sono stati soprannominati – hanno avuto quattro figli. L’artista si è poi buttata nel mondo della moda, affermandosi come imprenditrice con ottimi risultati.

Melanie C – o Sporty Spice – ha debuttato come solista nel 1998, in un duetto con Bryan Adams. L’anno seguente ha pubblicato il suo primo album “Norther Star”.

Ha poi deciso di fondare un’etichetta propria, la Red Girl Records, sotto la quale sono usciti i suoi progetti successivi. La cantante ha ricevuto diversi riconoscimenti, tra cui tre World Music Awards e cinque Brit Awards.

Emma Bunton si è sempre contraddistinta per il suo viso angelico, guadagnandosi l’appellativo Baby Spice. In seguito all’esperienza con le Spice Girls, ha portato avanti la sua carriera solista con la pubblicazione di quattro album. Oltre alla musica, si è dedicata alla televisione ed al cinema apparendo nei film “Zoolander”, “Chocolate” e “Absolutely Fabulous”.

Infine, abbiamo Melanie B, o Scary Spice. La più esuberante delle Spice Girls ha esordito come solista nel 1998 con il brano “I want you back”, schizzato in cima alle classifiche britanniche. Il singolo è stato seguito da progetti meno fortunati. Nei primi anni duemila l’artista ha debuttato come attrice, dividendosi tra cinema e teatro, e conduttrice.

Nel 2018, per la gioia dei fan, le Spice Girls hanno annunciato di essere intenzionate a riunirsi, con un’unica assenza: Victoria Beckham. Le quattro stelle del pop hanno deciso di tornare insieme con la volontà di portare avanti il loro messaggio di empowerment femminile. Il gruppo, infatti, è stato sempre promotore dello slogan “Girl Power”.