WhatsApp accontenta gli utenti | Finalmente l’aggiornamento che tutti aspettavano

Ogni giorno nel mondo vengono inviati 7 miliardi di messaggi vocali su WhatsApp. Lo rende noto la casa madre Meta, che annuncia dei cambiamenti radicali. La celebre applicazione di messaggistica istantanea non sarà più come prima! Ecco cosa sta per cambiare.

WhatsApp è un’applicazione di messaggistica istantanea centralizzata, statunitense, creata nel 2009 da WhatsApp Inc., dal 19 febbraio 2014 facente parte del gruppo Meta Inc. Stando alle rilevazioni di fine 2019, WhatsApp è utilizzato da oltre 2 miliardi di utenti al mondo, che inviano più di 100 miliardi di messaggi al giorno.

In tal senso, i messaggi vocali hanno reso le conversazioni degli utenti ancora più personali. Con la voce, le emozioni traspaiono in modo più naturale rispetto ai messaggi di testo. Ma l’azienda è sempre in continua evoluzione, come ogni colosso tecnologico dovrebbe essere.

Presto, per esempio, potremo far rispondere alle videochiamate in arrivo su WhatsApp un avatar al posto nostro. Si tratta di una funzionalità curiosa, che farebbe parte di una strategia più ampia sul metaverso della società madre Meta. Sembrerebbe, infatti, che si stia avorando per introdurre la possibilità di aggiungere al profilo del servizio di messaggistica un avatar, che riprenda o meno le sembianze reali dell’utente, un po’ come accade su Facebook e Instagram dove i personaggi possono essere utilizzati come sticker da applicare a foto e video.

Nel caso delle chat però il fine sarebbe ben più ampio e indirizzato ad animare l’avatar cosiì che compaia sullo sfondo di una videochiamata, con l’espressione del volto che riproduce, in sincrono, quella reale della persona che si trova dinanzi al telefono. Una schermata condivisa da WABetaInfo mostra un nuovo pulsante con scritto “Passa ad avatar” che gli utenti dovranno premere per passare dal feed live della fotocamera ai personaggi animati.

Le novità di WhatsApp

Non vi sono indicazioni su un’eventuale tempistica di lancio che, al momento, interesserebbe solo la versione Android dell’app. Ma non è l’unica novità che WhatsApp starebbe per lanciare.

Secondo quanto trapela, l’app dall’icona verde potrebbe presto introdurre una nuova funzione per regolare maggiormente la privacy degli utenti. I rumors rivelano che si potrà nascondere lo stato online durante l’utilizzo del servizio.

Una scelta che WhatsApp starebbe per prendere “a furor di popolo”, dato che sono state numerose le richieste sul punto. Con un futuro aggiornamento sarà possibile decidere chi può vedere quando siamo online nella stessa sezione che permette di scegliere chi può vedere il nostro ultimo accesso. Anche in questo caso, però, non vi sono certezze sulla tempistica. Certamente, comunque, vi sarà la necessità di aver scaricato l’ultima versione dell’app di messaggistica istantanea.