Miriana Trevisan, il décolleté straborda | Quasi 50 anni, ma non è mai stata così bella

La nostra Miriana ha uno sguardo intenso e i capelli al vento. Ma, soprattutto, trattiene a fatica le generose forme del suo decolleté

Quasi 50 anni e non sentirli. Miriana Trevisan continua a essere molto attiva sui social network. Qualche mese fa è sbarcata anche su Tik Tok. Ma è su Instagram dove dà il meglio di sé. I suoi tanti followers possono ammirare le sue foto. Come quella che vi proponiamo oggi.

Nonostante il cognome non propriamente partenopeo, Miriana Trevisan nasce a Napoli. Ha debuttato in televisione nel 1991 con Non è la Rai, programma ideato da Gianni Boncompagni del quale ha fatto parte nelle prime tre edizioni. Ha rivestito il ruolo di velina mora di Striscia la notizia su Canale 5 dal 26 settembre 1994 al 17 giugno 1995 e insieme al Gabibbo dal 19 giugno al 23 settembre 1995 ha condotto Paperissima Sprint.

Nella sua carriera ha avuto la possibilità di affiancare alcuni dei conduttori televisivi che hanno fatto la storia dello spettacolo italiano. Nell’autunno del 1995 ha affiancato Corrado ne “La Corrida – Dilettanti allo sbaraglio” e nel gennaio successivo ha condotto insieme a Gerry Scotti “Miss e Mister ’96”. Ma è anche la valletta di “Pressing” al fianco di Raimondo Vianello. Dall’autunno del 1997 è diventata la valletta di Mike Bongiorno, partecipando a ben cinque stagioni de “La ruota della fortuna”.

Miriana Trevisan, mai così bella

Insomma, una carriera lanciatissima. Che, tuttavia, a un certo punto arriva a una situazione di stallo. E così iniziano le partecipazioni ai reality show. Nell’autunno del 2007 è tornata in TV, partecipando alla quinta edizione del reality show “L’isola dei famosi”.

Nell’autunno 2021 prende parte come concorrente alla sesta edizione del reality show “Grande Fratello VIP” su Canale 5, facendo parte dei primi 22 partecipanti. Lì è anche protagonista di un discusso flirt con l’opinionista ed ex autore de “Le Iene”, Biagio D’Anelli.

Già perché la nostra Miriana è una donna bellissima, anche oggi che, tra qualche mese (a novembre) taglierà il traguardo dei 50 anni. In uno degli ultimi post pubblicati sul proprio profilo Instagram ufficiale, pubblica una foto accompagnata da parole di Carla Babudri. “Non sono di nessuno. Appartengo alle mie scelte. Vado dove mi accolgono. Dove so che mi aspettano, dove sento che mi apprezzano. Dove dicono “mi sei mancato e dove mi mostrano tutto quello che dicono di sentire. Lì, in quei posti ci sono io. Tutto il resto è passaggio, formalità, cordialità, ma non presenza”.

Ma è certamente la foto il pezzo forte. La nostra Miriana ha uno sguardo intenso e i capelli al vento. Ma, soprattutto, indossa un costume che, con grande fatica, trattiene le generose forme del suo decolleté. Una foto che i fan apprezzano moltissimo…