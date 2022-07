Alberto Matano, l’inaspettato “sfogo” del conduttore più celebre del momento: “stamattina mi girano”

Alberto Matano, ormai davvero conosciuto e celebre in tutta Italia, si è mostrato come davvero in pochi lo avevano mai visto prima. Per tante persone si tratta di una prima volta, e forse pure per lui.

Alberto Matano è certamente una figura nota e importante dello spettacolo e della televisione italiana. Nato a Catanzaro il 9 settembre 1972, è un giornalista nonché autore e conduttore televisivo. La sua carriera inizia di pari passo con l’esperienza all’università.

E infatti, comincia a scrivere in quel periodo. Si laurea successivamente in giurisprudenza (1995), mentre la carriera televisiva viene avviata nel 1998. Precisamente, all’Agenzia ANSA nella redazione di Bloomberg TV.

Diventa giornalista professionista nel ’99. Dopo un primo contratto in Rai e tanta gavetta, nel 2007 approda al TG1. Dal 2013 al 2019 conduce l’edizione delle 20. Talento e professionalità le chiavi di una carriera, fino a qui, splendida.

E infatti, ha condotto molte edizioni straordinarie del TG1. Come la nascita del governo Monti, il giuramento di Sergio Mattarella e anche l’attacco alla redazione di Charlie Hebdo a Parigi. A partire dal 2019, ha condotto La vita in diretta al fianco di Lorella Cuccarini – e successivamente senza.

Ha partecipato in più occasioni come opinionista a Ballando con le stelle. E la sua vita privata? Ha avuto un’ex moglie, di cui però sappiamo veramente poco.

E’ dichiaratamente omosessuale e ha raccontato che purtroppo anche lui durante l’adolescenza è stato vittima di omofobia. E’ legato sentimentalmente a Riccardo Mannino, avvocato con il quale si è sposato civilmente lo scorso 11 giugno.

Alberto Matano, questa volta gli girano: il riferimento è inaspettato

Alberto Matano, un volto noto della televisione italiana e dello spettacolo che negli anni abbiamo imparato a conoscere e apprezare ancora di più. Grazie al suo talento, la sua professionalità e alla sua sensibilità.

Tutte doti che lo hanno reso il giornalista ed il conduttore che oggi conosciamo molto bene. E’ noto anche sui social media, dove di recente si è mostrato sul proprio profilo Instagram pubblicando un post davvero singolare.

Una serie di foto pubblicate verosimilmente in campagna. Possiamo vedere il conduttore del momento appoggiato ad una enorme palla di fieno; al fianco delle fotografie, una didascalia: “Stamattina mi girano…”.

Insomma, un chiaro gioco di parole che tanti follower avranno apprezzato. Con un riferimento decisamente unico nel suo genere. Per il resto, Matano sta benissimo e anzi, è più sorridente che mai.

Nessuna tensione nella sua vita lavorativa appare, e tantomeno privata. Come detto infatti si è sposato poco più di un mese fa. Immaginiamo, quindi, la grande felicità del presentatore che non fa fatica a mostrarla anche attraverso semplici foto.