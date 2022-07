McDonald’s, la rivoluzione nel più grande colosso di fast-food | L’epocale cambiamento dalle bibite all’happy meal

E’ la più grande catena di fast food del mondo. Chiunque almeno una volta ha provato a mangiare da McDonald’s e per molti è certamente un’abitudine regolare; ma oggi il colosso americano dei cibi veloci annuncia una rivoluzione drastica. Cambierà tutto, dalle bibite all’Happy meal. Una trasformazione che si aspettava da tempo.

Un cambiamento già preannunciato da tempo e che ora si sta concretizzando giorno dopo giorno. La trasformazione, ancora in essere, terminerà addirittura nel 2025. Anni di lavoro per cambiare la politica della catena mondiale, ma che già adesso si trova un punto avanzato del cambiamento. I consumatori saranno felici di apprezzare tutte le novità.

La rivoluzione di McDonald’s attesa da tutti di consumatori

È una rivoluzione che copre tutta la produzione di McDonald’s. I più attenti avranno già potuto notare il cambiamento che è stato promesso nel 2018 e che oggi, a detta di Dario Baroni, amministratore delegato di McDonald’s Italia, è completato circa per il 90%.

Molti avranno notato che la catena americana, già da tempo ha deciso di intraprendere una strada più in linea con il benessere del pianeta; una svolta green che è stata decisa già da qualche anno. Ecco perché, già da tempo, sono sparite le cannucce di plastica e tutte i materiali usati per il packaging. Ora è la carta il materiale più utilizzato per circa il 90% degli imballaggi. Nei ristoranti, infatti, la plastica ha lasciato il posto a questo materiale rinnovabile, riciclabile e certificato FSC.

Un’attenzione particolare anche alla raccolta differenziata che è curata nei minimi dettagli con cestini specifici per ogni tipo di rifiuto. Lo slogan che in incoraggia i clienti a collaborare per la differenziazione dei rifiuti è chiaro “Insieme a te per l’ambiente”. Sparita già da tempo la tovaglietta che copriva il vassoio, prodotto anch’esso con poliestere. La sicurezza igienica é garantita da un’accurata pulizia con igienizzante ad ogni utilizzo e uno o più lavaggi giornalieri in lavastoviglie.

La svolta green che strizza l’occhio al benessere del pianeta

L’eliminazione della tovaglietta monouso sulla quale venivano riportati i valori nutrizionali dei singoli alimenti ha portato ad un risparmio di carta di circa 750 tonnellate all’anno.

Altra importante novità riguarda il famosissimo Happy meal, il cestino ideato per i bambini dentro al quale si trovano giochi o libri adatti alla giovane età. La plastica verrà eliminata anche nei gadget presenti dentro al sacchetto, che per il momento è stato l’unico ad essere trasformato in carta. L’azienda sta pensando a come rimpiazzare il regalino evitando un’eccessivo impiego di plastica. Non solo idee, ma fatti per il grande colosso americano che, considerato anche la quantità di pasti che serve giornalmente nel mondo, sarà sicuramente utile per migliorare il benessere del pianeta.