Andrea Delogu, sensualissima davanti all’obiettivo | Il suo look rosso passione strega i fan

Andrea Delogu ha deciso di sfoggiare un look che ha stregato tutti: il suo abito color rosso passione ha fatto decisamente centro.

Andrea Delogu è una delle conduttrici più in vista del momento. Attualmente impegnata nella presentazione dell’evento musicale Tim Summer Hits, si è affermata tra i volti più seguiti della Rai.

Conduttrice del late show dedicato alla musica “Tonica” e della trasmissione “Ricomincio da Raitre”, il suo esordio risale ai primi anni del duemila. All’epoca, Andrea è stata selezionata come ballerina all’interno del gruppo delle “Letteronze”, con le quali ha partecipato allo show “Mai dire Domenica” per due edizioni.

Nel corso della sua carriera si è divisa tra numerosi progetti. Oltre alla conduzione, ha fondato due gruppi musicali: “Cinema2” insieme a Barbara Clara e “Stokhlogu” insieme ad Ema Stokholma. Con cui si è esibita in programmi quali “Saturday Night Live from Milano”, “Aggratis!” e “Jump! Stasera mi tuffo”.

Inoltre si è dedicata alla scrittura, debuttando come autrice nel 2014 con il romanzo “La collina”, nel quale ha raccontato dei primi anni della sua vita all’interno della comunità di San Patrignano, a Coriano, dove si sono conosciuti i suoi genitori.

La nuova relazione e la risposta alle critiche

Andrea ha attirato l’attenzione mediatica anche per via della sua vita sentimentale. Nel 2016 si è sposata con Francesco Montanari, attore noto per aver recitato nella serie “Romanzo Criminale” nel ruolo del “Libanese”.

L’anno scorso la coppia ha annunciato la separazione e, negli scorsi mesi, la conduttrice ha rivelato di essersi legata sentimentalmente al modello Luigi Bruno. La loro relazione è stata oggetto di numerose critiche, a causa della differenza di età (Luigi ha 15 anni in meno di Andrea), alle quali la conduttrice ha risposto prontamente.

La rossa in rosso

Andrea è riuscita a conquistare il pubblico con la sua determinazione e trasparenza e, solamente negli scorsi giorni, è stata riconosciuta come una delle 100 donne italiane più influenti e di successo della rivista Forbes.

La conduttrice ha sempre dimostrato di non aver paura di far vedere anche il suo lato più sensuale. E recentemente, in occasione di una nuova puntata di Tim Summer Hits, ha deciso di sfoggiare un look che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Un abito in paillettes rosso passione, con un’accentuata scollatura decorata da alcune body chain. Un outfit elegante e sexy allo stesso tempo, perfettamente abbinato alla chioma fiammante della conduttrice.