Mal di gola cronico anche in estate? Ecco alcuni rimedi per prevenire il problema

Il mal di gola cronico, o frequente, è un problema per molte persone, in estate come in inverno. Fortunatamente, esistono alcuni rimedi per prevenirlo.

Il mal di gola non colpisce solamente in inverno. Anche in estate può essere frequente, per via degli sbalzi di temperatura ai quali ci si sottopone passando dai luoghi condizionati al caldo esterno.

Alcune persone hanno una maggiore predisposizione rispetto ad altre a sviluppare un’infiammazione delle vie respiratorie. Questo succede perché il funzionamento dell’apparato muco-ciliare (il principale responsabile della difesa delle nostre vie respiratorie) può essere ostacolato dal freddo eccessivo.

Le basse temperature, inoltre, creano l’ambiente perfetto per virus e batteri all’interno delle cavità nasali. Gli agenti patogeni andranno, quindi, ad intaccare le vie respiratorie. In estate, l’utilizzo frequente dei condizionatori può avere le stesse conseguenze.

Tutto ciò accade perché il freddo è un nemico dell’apparato muco-ciliare, il quale agisce come meccanismo di difesa grazie al movimento delle ciglia vibratili. Queste ultime proteggono l’organismo da virus e batteri intrappolandoli in una rete di copertura.

Il mal di gola frequente può essere veramente fastidioso. Fortunatamente, esistono alcuni rimedi utili per prevenire la sua comparsa.

Come prevenire il mal di gola cronico

Come spiegato in precedenza, l’apparato muco-ciliare rischia di essere intaccato dalle temperature fredde. Pertanto, il primo consiglio è di cercare di diminuire il più possibile di passare dagli ambienti caldi a quelli freddi.

Se ciò si rivela difficile o addirittura impossibile, si può sempre fare uso di sciarpe in inverno e foulard leggeri nel periodo estivo, in modo da proteggere la gola.

Bisogna poi prestare attenzione ai luoghi in cui ci si trova. Un ambiente particolarmente secco o umido è sconsigliato, perché potrebbe proprio fornire la condizioni giuste per gli agenti patogeni che colpiscono le vie respiratorie. Inoltre, è importante ricordarsi di non esagerare con condizionatori e riscaldamento quando ci si trova a casa o al lavoro.

Mantenere la gola idratata è un ottimo modo per contrastare virus e batteri: così facendo si eviterà la secchezza e la disidratazione, rendendola più resistente agli attacchi di agenti patogeni. Per avere una maggiore protezione, è consigliato mantenere anche una buona igiene orale.

Infine, evitare il fumo (un fattore di rischio da non prendere sotto gamba) e alcuni elementi (soprattutto quelli piccanti o troppo caldi) può essere di aiuto contro il mal di gola cronico.