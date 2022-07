Maneskin, nessuno resiste al loro sound ipnotico | Al concerto si scatenano anche i vip internazionali

I Maneskin stanno conquistando proprio tutti. La band romana ha fatto breccia nel cuore di una delle più famose ed amate star di Hollywood: scopriamo di chi si tratta.

Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio. I Maneskin sono riusciti a farsi conoscere dal pubblico italiano e non solo, guadagnandosi una notevole popolarità sia in patria che all’estero.

La band, fondata nel 2016 a Roma, è salita alla ribalta l’anno seguente con la partecipazione al reality show “X Factor”. I Maneskin si sono classificati secondi, attirando presto l’attenzione del pubblico e dei media per via della loro grinta e del loro impressionante talento.

Il successo internazionale dopo “X Factor”

Una volta terminata l’esperienza di “X Factor”, il gruppo ha pubblicato l’EP “Chosen”, seguito dall’album di debutto “Il ballo della vita”, con ottimi risultati. A consacrarli nel panorama musicale è stata la vittoria del Festival di Sanremo con il brano “Zitti e buoni” ed il successivo trionfo all’Eurovision Song Contest, grazie al quale hanno raggiunto un successo internazionale.

I Maneskin hanno conquistato milioni di ascoltatori oltreoceano, in particolare negli Stati Uniti. A colpire i fan, oltre alla loro capacità di unire le influenze musicali del passato a quelle più moderne, è stato il loro stile definito “indie glam”, caratterizzato da look originali in un mix di sensualità, provocazione ed eleganza.

In America, la band ha avuto l’onore di esibirsi al “Tonight Show” di Jimmy Fallon e all'”Ellen DeGeneres Show”, due dei talk show statunitensi più popolari, e di aprire un concerto dei Rolling Stones. Quest’anno, invece , i Maneskin hanno calcato il palco del famoso Coachella Festival.

Il concerto al Circo Massimo e la fan inaspettata

Attualmente impegnati nel loro primo tour mondiale, negli scorsi giorni hanno cantato davanti a 70 mila persone presso il Circolo Massimo di Roma. Tra il pubblico, era presente una fan inaspettata: una delle celebrità di Hollywood più famose ed amate di sempre, un’icona di bellezza e di classe nota per aver recitato in diversi film diventati cult. Stiamo parlando di Angelina Jolie.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Angelina Jolie (@angelinajolie_offiicial)

L’attrice, in Italia per lavorare alle riprese del film “Without blood” (tratto dal romanzo “Senza sangue” di Alessandro Baricco), ne ha approfittato per godersi il concerto, durante il quale si è scatenata insieme alla figlia sedicenne Shiloh.

Le due sono state immortalate in un video diventato subito virale: Angelina si è proprio divertita, ha cantato e ballato insieme a Shiloh dalla platea. Possiamo dire che i Maneskin sono riuscita a fare breccia anche nei loro cuori.