Michelle Hunziker, dopo anni la verità sullo scandalo col famoso conduttore | Lei era minorenne

A distanza di tanti anni, ecco la verità sullo scandalo in cui sono stati coinvolti Michelle Hunziker, all’epoca ancora minorenne, ed uno dei conduttori più famosi nel panorama italiano.

Volto delle trasmissioni “All Together Now” e “Striscia la notizia”, Michelle Hunkizer è una delle conduttrici più note ed apprezzate, nonché attrice ed ex modella. Salita alla ribalta negli anni novanta, è passata dalle passerelle delle sfilate di moda alla televisione, debuttando sul piccolo schermo nel programma “Buona Domenica”.

Ha poi raggiunto la notorietà con la partecipazione a trasmissioni quali “Mai dire Gol del lunedì” insieme alla Gialappa’s, “Paperissima”, “Zelig” e “Scherzi a parte”. La conduttrice ha conquistato tutti con la sua naturalezza e simpatia, diventando una delle personalità più amate dagli spettatori.

La vita sentimentale

La vita privata e sentimentale della conduttrice è sempre stata nel mirino delle riviste di gossip. Nel 1995 è stata resa ufficiale la relazione tra Michelle ed il cantante Eros Ramazzotti, conosciuto dopo un concerto a Milano. L’anno seguente la coppia ha avuto una figlia, Aurora, ed ha celebrato le nozze nel 1998.

Dopo quattro anni i due hanno annunciato la loro separazione, per poi porre fine al loro matrimonio nel 2009 a causa dell’avvicinamento di Michelle ad una setta. La conduttrice, una volta uscita da quest’ultima, ha conosciuto l’imprenditore Tomaso Trussardi, con il quale si è sposata nel 2014, dopo aver dato alla luce la loro prima figlia, Sole. La coppia ha poi avuto una seconda figlia di nome Celeste.

La storia con Marco Predolin

Prima di finire sulle copertine delle riviste di gossip dopo aver reso pubblica la relazione con Eros Ramazzotti, Michelle ha avuto un storia tanto breve quanto discussa con un noto conduttore: Marco Predolin.

La loro storia ha destato non poco scalpore, per via dell’importante differenza di età. Michelle, infatti, aveva solamente 17 anni, mentre Marco ne aveva 42. Tutto è venuto a galla nel periodo dello scandalo di Vallettopoli. Il conduttore, all’epoca, lavorava per la Fininvest (prima che diventasse Mediaset). Marco era stato accusato da Michelle di averla ricattata insieme a Fabrizio Corona per alcune foto in topless.

Predolin ha risposto alle accuse, raccontando una versione ben diversa, in base alla quale sarebbe stata proprio di Michelle l’idea di scattare le foto. A detta del conduttore, la Hunziker non sarebbe mai stata ricattata da nessuno.

Col passare degli anni, i due hanno smesso di parlare della vicenda ed è difficile dire quale sia la verità. La storia tra Michelle e Marco si è conclusa quando la prima ha conosciuto Eros, voltando definitivamente pagina.