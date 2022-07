Samantha de Grenet, ricovero in ospedale per la showgirl | L’operazione a causa di un brutto infortunio

Subire un infortunio che impedisce di muoversi liberamente può essere certamente una scocciatura non da poco. I personaggi famosi ovviamente non fanno eccezione e devono così armarsi di grande pazienza in attesa di poter recuperare. Ne sa qualcosa anche Samantha De Grenet, che era stata costretta subire anche un intervento chirurgico.

Sin da quando è diventata popolare Samantha De Grenet ha sempre voluto avere un rapporto trasparente con il pubblico. Ed è in virtù di questa idea che aveva parlato liberamente della separazione dal marito Luca Barbato, da cui ha avuto il suo unico figlio, Brando. Il rapporto tra i due si è però rivelato talmente da spingerli a tornare insieme e a suggellare il ritorno di fiamma con un nuovo matrimonio.

Questo atteggiamento la showgirl lo ha sempre mantenuto anche in altre situazioni poco piacevoli che si è trovata a vivere in prima persona. Emblematico, ad esempio, è l’intervento chirurgico che ha subito a fine 2021 ma che lei aveva cercato di rimandare nei mesi precedenti. Lei, infatti, voleva evitare di dover osservare un periodo di riposo forzato, decisamente poco gradito per una con la vitalità come la sua.

Samantha De Grenet e l’infortunio che l’ha fermata: un intoppio che non ci voleva

Ma cosa era accaduto alla bella Samantha? L’ex concorrente del “Grande Fratello Vip” era stata costretta a trascorrere qualche giorno in ospedale a causa di un intervento al menisco. Certamente niente di grave, maun problema a cui lei non poteva più soprassedere.

Tutto era infatti dovuto a un infortunio subito in una partita di padel, una delle sue passioni nel tempo libero. A causa di un movimento sbagliato, infatti, lei aveva subito una lesione di quella parte del ginocchio.

Inizialmente lei era convinta di poter evitare l’operazione, cercando di limitare il più possibile i movimenti e facendosi aiutare per qualche tempo con le stampelle. La situazione non è però tornata alla normalità, rendendo così necessario finire sotto i ferri.

Anche in questo caso la De Grenet ha cercato di affrontare tutto il sorriso che spesso la contraddistingue. E non ha mancato di aggiornare i suoi follower con una serie di aggiornamenti sul suo proflo social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Samantha de Grenet (@samanthadegrenet)

“E anche questa è fatta! – ha scritto nel post sul suo profilo social -. “Un bacino a tutti e grazie per tutti i messaggi che delicatamente mi avete mandato privatamente. Ora starò buona per un po’ e avrò una bella scusa per farmi coccolare. Ora solo un po’ di pazienza e tanta fisioterapia”.