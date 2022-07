Alessandra Amoroso risponde alle critiche | “È da 14 anni che mi comporto così e continuerò a farlo”

La cantante, finita al centro di un’accesa polemica online, ha deciso di rispondere una volta per tutte alle critiche.

Alessandra Amoroso è una delle cantanti più apprezzate dal pubblico ma, negli ultimi giorni, è finita al centro di un’accesa polemica online. Nelle scorse ore l’artista ha deciso di rispondere alle critiche una volta per tutte.

Salita alla ribalta nel 2009 con la vittoria di “Amici di Maria De Filippi”, è finita subito in cima alla classifiche dei Top Singoli con il suo primo brano intitolato “Immobile”, seguito dalla pubblicazione della canzone “Stupida”, con un ottimo successo.

Il successo dopo Amici

Nel 2012 l’artista ha fatto ritorno ad “Amici”, dove ha presentato il singolo “Ciao”, classificandosi nuovamente al primo posto all’interno della categoria Big. Due anni più tardi, la cantante è stata premiata con il riconoscimento Wonder Woman in occasione degli MTV Awards, superando candidate del calibro di Laura Pausini, Miley Cyrus e Katy Perry.

Alessandra si è affermata con una delle artiste più influenti del panorama musicale italiano e la rivista Rolling Stone, nel 2015, l’ha inserita nella lista delle “100 facce della musica italiana” più importanti.

Attualmente impegnata nel tour dedicato all’uscita del suo settimo album “Tutto accade”, la cantante si è recentemente esibita allo Stadio di San Siro davanti a più di 40 mila persone. Il suo concerto è destinato ad entrare nella storia: Alessandra, infatti, è stata la seconda artista femminile ad esibirsi a San Siro dopo Laura Pausini.

La risposta ai commenti d’odio online

Nonostante il grande successo, la cantante è finita al centro di una bufera mediatica. Tutto è iniziato quando è diventato virale un video in cui Alessandra ha rifiutato la richiesta di alcuni fan, arrivati dalla Sicilia per assistere al suo concerto a Radio Italia Live a Milano, che le avevano chiesto di scattare una fotografia insieme.

La cantante ha spiegato il perché del suo rifiuto con gentilezza. Facendo la foto con quei fan, avrebbe lasciato tantissime altre persone senza e, per rispetto di tutti, la sua scelta è stata di non scattare foto con nessuno.

Così Alessandra è finita nel centro del mirino, accusata di essersi comportata da “diva” e di non essere realmente riconoscente verso i suoi fan. Sui social network, i suoi post hanno iniziato ad essere sommersi da centinaia di commenti di odio. Per questo motivo l’artista ha deciso di rispondere alle critiche, con un video postato su TikTok.

“Ho deciso di fare questo video perché il vostro modo giudicante ed aggressivo sta creando davvero troppo odio ovunque” ha spiegato, aggiungendo: “È da 14 anni che mi comporto in determinate occasioni sempre nella stessa maniera e continuerò a farlo”.

Alessandra ha affermato di non aver mai detto “no” ai fan senza una buona motivazione. “Cercate di ascoltare e non giudicare” ha ribadito, spiegando di essere grata per quello che ha ottenuto nella vita e di essere riconoscente per l’amore del suo pubblico.

“Io rimarrò sempre semplicemente me stessa e andrò avanti sempre nel rispetto e nell’amore” ha affermato in conclusione.