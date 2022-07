Avete riconosciuto questa bambina? Oggi è una donna bellissima ed è stata scoperta da Barbara D’Urso

La bambina che vedete nella fotografia oggi è una splendida donna, nonché una delle giornaliste e conduttrici più famose del paese. Scoperta da Barbara D’Urso, ha condotto alcune delle trasmissioni più seguite dagli italiani. Avete capito di chi stiamo parlando?

Siete riusciti a riconoscere la bambina nella fotografia? Il suo viso, dolce e delicato, non è cambiato e crescendo è diventata una splendida donna. Dopo aver avuto un passato da attrice, si è concentrata sulla conduzione televisiva e sul giornalismo, diventando una delle più famose del paese.

Il suo debutto in televisione risale al 2001: ha preso parte al programma “La sai l’ultima?” in qualità di figurante, per poi entrare nella casa del “Grande Fratello”, dove si è fatta conoscere dagli spettatori guadagnandosi la loro simpatia.

La partecipazione al reality show l’ha portata alla notorietà. In poco tempo ha lasciato il suo lavoro in banca, per debuttare come attrice nella serie “La squadra”. Successivamente è entrata nel cast della celebre soap-opera “Un posto al sole”.

Si è divisa tra cinema, televisione e teatro, recitando in diversi film, fiction e spettacoli. Fino al suo debutto come conduttrice con il programma “Unomattina” nel 2004. A questo hanno fatto seguito tante altre trasmissioni, tra le quali possiamo menzionare “Ciak… si canta!”, “Linea Verde”, “Estate in diretta” e “Storie italiane”.

Avrete ormai capito di chi stimo parlando. La bambina nello scatto sovrastante è la meravigliosa Eleonora Daniele.

Eleonora Daniele, il rapporto con la famiglia ed il matrimonio con Giulio Tassoni

Nata a Padova nel 1976, è sempre stata affascinata dal mondo del giornalismo. Interesse che l’ha portata ad ottenere il diploma e, successivamente, la laurea presso la LUMSA in Scienze della comunicazione con 110 e lode.

Eleonora è cresciuta in una famiglia umile ed unita e la sua giovinezza è stata segnata dalla morte improvvisa del padre. Qualche anno dopo, la conduttrice ha sofferto un’altra grande perdita: il fratello Luigi è deceduto prematuramente a soli 44 anni.

Affetto da autismo, quest’ultimo ha sempre potuto contare sulla sorella, che ha raccontato la sua storia nel libro “Quando ti guardo negli occhi – Storia di Luigi, mio fratello”.

Nel 2002, la conduttrice ha conosciuto l’imprenditore Giulio Tassoni, suo futuro marito. Dopo essersi visti ad una festa al Piper, si sono ritrovati qualche mese più tardi ad una cena a casa di un’amica in comune. Dopo 16 anni di fidanzamento, nel 2019 hanno celebrato le nozze e l’anno seguente il loro amore è stato coronato dalla nascita di Carlotta.