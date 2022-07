Avete riconosciuto questo bambino? È stato per molti anni il pupillo di Raffaella Carrà

Da Carramba boy a modello, fino al debutto come attore e volto televisivo. Il bambino che vedete nella foto, oggi è uno dei personaggi più chiacchierati nel mondo dello spettacolo.

Nato a Parma nel 1982, il bambino che vedete nelle fotografia crescendo è diventato uno dei volti televisivi più chiacchierati, finito al centro del triangolo amoroso più discusso degli ultimi mesi.

Prima di raggiungere la notorietà, si è avvicinato al mondo della radio, lavorando come speaker per un breve periodo. Tra la fine degli anni novanta e l’inizio del duemila, è approdato sul piccolo schermo insieme ai Carramba boys, il gruppo di ragazzi giovani ed affascinanti della trasmissione “Carramba, che sorpresa” condotta dalla celebre Raffaella Carrà.

Questa esperienza è stata il suo trampolino di lancio. Dopo aver fatto colpo su un booker dell’agenzia The Fashion Model Management, ha iniziato a lavorare come modello sfilando per la prima volta per Gianfranco Ferré. Grazie al suo bell’aspetto, è riuscito a farsi strada, fino ad essere scelto come modello da Giorgio Armani.

Gli esordi come modello ed il successo sul piccolo schermo

Il suo lavoro lo ha portato a girare il mondo, tra servizi fotografici e passerelle per i nomi più importanti del settore. Col passare degli anni, ha deciso di affiancare la carriera di fotografo a quella di modello, fondando il suo studio a Milano nel 2007.

Si è poi buttato nel mondo della recitazione, partendo dai musical teatrali e dagli spot pubblicitari, per poi entrare a far parte del cast della soap opera “CentroVetrine” nel ruolo di Jacopo Castelli.

La sua popolarità è aumentata notevolmente con la partecipazione ai reality show “Ballando con le stelle”, “L’Isola dei famosi” e “Grande Fratello VIP”. Entrato nella casa più spiata d’Italia lo scorso anno, è finito presto al centro di un triangolo amoroso insieme alla coinquilina Soleil Sorge e la compagna Delia Duran.

A questo punto, avrete indovinato di chi stiamo parlando: Alex Belli, diventato uno dei volti della televisione più discussi degli ultimi mesi.

Alex Belli e l’avventura al GF VIP

La sua partecipazione al “Grande Fratello VIP” ha suscitato non poche polemiche e l’attore è stato addirittura accusato di aver messo tutto in scena, con l’intenzione di attirare una maggiore attenzione mediatica.

La “chimica artistica” con Soleil è giunta al capolinea, mentre la storia con Delia Duran sembra non essersi ancora conclusa. Infatti, ‘attrice e modella di origine venezuelana, dopo alcuni tentennamenti, ha espresso la sua volontà di perdonare il compagno. Una vicenda che, secondo il conduttore Alfonso Signorini, si è conclusa come “una favola a lieto fine”.