Edoardo Costa, ricordate la star di Vivere? La sua vita è stata stravolta: ecco come si è ridotto

Edoardo Costa, uno dei volti più conosciuti ed apprezzati dell’intero mondo dello spettaclo e della televisione italiana. Vi ricordate di lui? Non indovinerete mai che vita sta facendo adesso.

Edoardo Costa, nato a Varese il 7 agosto 1967, è un attore di grandissimo successo sparito dai radar. In carriera, a dire il vero, è stato anche modello ed imprenditore. Lo conosciamo principalmente per il ruolo di Riccardo Moretti nella soap opera Vivere, ma la sua storia racconta davvero molto di più.

Laureato in filosofia, nel 1988 inizia a lavorare come modello sfilando per Giorgio Armani, Gianni Versace, Calvin Klein, Christian Dior e tanti altri stilisti di fama internazionale. Studia successivamente recitazione a Milano, Los Angeles e Parigi.

Nel 1998 recita in Un posto al sole. Poi arriva il momento di Un medico in famiglia e Distretto di polizia. E, in qualità di protagonista, dal 2001 al 2005 Vivere. Nel 2006 è nel film Notte prima degli esami e nel 2007 in Die Hard – Vivere o morire.

E POI ARRIVANO I GUAI…

Non tutta la storia relativa a Edoardo Costa è rose e fiori, però. Nel 2008 e 2009 arrivano i guai, con l’attore che pare essere stato coinvolto in alcuni processi giudiziari a seguito di un indagine di Striscia la Notizia.

In particolar modo, su delle possibili malversazioni per quanto riguarda l’uso dei fondi dell’associazione umanitaria CIAK. Nel 2010, il suo ex autista afferma che Costa si è appropriato dei fondi per servizi che non sono legati al lavoro dell’associazione, ma bensì privati.

E così, l’attore viene condannato a tre anni di reclusione per truffa – su 650mila euro raccolti, solo 80mila sono stati usati a scopi benefici. Nella pena, sono previsti pure 2.000 euro e altri settemila complessivi per truffa e appropriazione indebita.

Dopo tre gradi di processo, comunque, viene assolto per falso in bilancio, interdizione dei pubblici uffici e truffa aggravata. In più, pena ridotta per un anno per reati fiscali.

Edoardo Costa, ve lo ricordate? Ecco che fine ha fatto

Dopo l’inchiesta in cui è stato coinvolto, Edoardo Costa soltanto nel 2017 è tornato a fare quello che sa fare meglio e per il quale è più amato. Ovvero, l’attore. E’ tornato a lavorare lontano dall’Italia prendendo parte al film Culture of Fear.

E la sua vita privata? Dopo tante importanti relazioni, tra cui quella con Alena Seredova, adesso pare essere legato sentimentalmente a Grace Analis. Una modella messicana che negli anni ottanta ha ricevuto davvero molta notorietà.

I due vivono insieme negli Stati Uniti. Non sappiamo però molto altro dato che Edoardo Costa preferisce tenere la sua sfera personale la più privata possibile. Che abbia finalmente trovato la serenità dopo tante peripezie?