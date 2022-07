Eros Ramazzotti, sorprende tutti parlando di Michelle : “Siamo stati bravi a recuperare il bello”

Il celebre cantautore ha parlato apertamente del suo rapporto con Michelle Hunziker, rispondendo alle voci sul presunto ritorno di fiamma con la ex moglie.

Eros Ramazzotti, in un’intervista per il settimanale “Oggi”, si è aperto raccontando del suo rapporto con la ex moglie. Il cantante ha risposto alle voci sul presunto ritorno di fiamma in seguito alla separazione tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi.

Un ritorno di fiamma, secondo le voci, a distanza di vent’anni. Era il 1995 quando Eros e Michelle si sono conosciuti dopo un concerto del primo a Milano. All’epoca, la conduttrice era uscita da una storia con Marco Predolin, finita al centro di uno scandalo.

Un anno dopo il loro primo incontro Eros e Michelle sono diventati genitori di Aurora e, nel 1998, hanno celebrato le nozze. La coppia è diventata una delle più seguite nel mondo dello spettacolo, fino alla separazione nel 2002, seguita dal divorzio definitivo dopo sette anni.

In seguito alla rottura, entrambi hanno deciso di voltare pagina. Ramazzotti si è legato sentimentalmente alla modella Marica Pellegrini, conosciuta in occasione dei Wind Music Awards. Insieme a lei, è diventato papà prima di Raffaella Maria e poi di Gabrio Tullio. La coppia si è sposata nel 2011 e, dopo una crisi, ha annunciato la separazione nel 2019.

La Hunziker, da parte sua, dopo essere uscita dalla setta che l’aveva portata ad allontanarsi dall’ex marito, ha incontrato l’imprenditore Tomaso Trussardi. Tra i due è scoppiato un amore che è stato coronato dalla nascita di Celeste e Sole.

La separazione di Michelle e le parole di Eros

Negli scorsi mesi, Michelle e Tomaso hanno resa pubblica la loro separazione, dopo quasi dieci anni, con un comunicato ufficiale. Alla loro rottura hanno fatto seguito numerosi gossip, secondo i quali tra la conduttrice e l’ex marito ci sarebbe stato un presunto ritorno di fiamma.

Eros ha deciso di rispondere ai rumors, affermando: “Tra me e la madre della mia adorata Aurora non c’è stato alcun ricongiungimento sentimentale né una ritrovata passione”. Proseguendo, il cantante ha spiegato che tra lui e Michelle c’è solamente un’ottima amicizia.

“Siamo stati capaci di recuperare il bello e il buono che ci siamo dati” ha dichiarato, parlando del loro rapporto dopo la separazione. I due sono riusciti a costruire un’amicizia “sincera e solidale” per il bene di Aurora e di ciò che hanno condiviso prima della rottura.

Parlando della separazione tra Michelle e Tomaso, invece, Eros ha affermato di essere vicino alla ex moglie: “Per lei ci sarò sempre” ha dichiarato, augurandole di superare la rottura con la sua solita “tenacia”.