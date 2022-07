Olga Fernando, vi ricordate la famosa traduttrice di C’è posta per te? Ecco che fine ha fatto

Olga Fernando è diventata una degli interpreti più famosi del paese. La traduttrice si è fatta conoscere sui divanetti di “C’è posta per te” e, negli ultimi tempi, ha suscitato la preoccupazione dei fan per via del suo allontanamento dai riflettori.

Olga Fernando è una delle traduttrici più famose del paese. Nata a Roma nel 1958, si è avvicinata alle lingue molto presto grazie ai genitori. Infatti sua madre, di origine romana, e suo padre, originario di Ceylon (oggi noto come Sri Lanka), hanno iniziato a farla viaggiare fin da bambina.

All’età di 8 anni si è trasferita in Italia definitivamente, dopo aver vissuto i primi anni della sua infanzia a Londra. Negli anni ottanta si è laureata presso La Sapienza di Roma con il massimo dei voti. Mentre nel 2002 è diventata membro dell’AICC (Association Internationale des Interprètes de Conférence, Région Italie).

Tre anni più tardi, il suo impegno ha ottenuto un importantissimo riconoscimento con il titolo MBE (Membro dell’Ordine dell’Impero Britannico) conferitole da parte di Elisabetta II.

Prima del debutto televisivo, Olga ha lavorato come interprete per i Presidenti della Repubblica Italiana. Il compito della traduttrice era accompagnarli durante i loro viaggi di lavoro all’estero. Così si è ritrovata ad interagire con alcuni dei più importanti nomi della politica, tra cui la regina Elisabetta, ma anche Nelson Mandela, Barack Obama, Hilary Clinton ed altri leader internazionali.

Il successo con “C’è posta per te”

La notorietà, per la traduttrice, è arrivata con il suo debutto in televisione. A “C’è posta per te” ha lavorato con alcune delle celebrità più amate al mondo: Al Pacino, Robert De Nitro, Bradley Cooper, Patrick Dempsey e Matthew McConaughey sono solo alcuni degli attori vicino ai quali ha avuto l’onore di sedersi.

Olga si è guadagnata la fama di traduttrice italiana più celebre. Ed è per questo che il suo allontanamento dai riflettori ha suscitato tanta preoccupazione tra i fan della trasmissione condotta da Maria De Filippi.

Per quale motivo la traduttrice è sparita dal programma? Il suo allontanamento è dovuto alla pandemia di Coronavius. Tra picchi di contagi e periodi di lockdown, Olga è stata costretta – come milioni di altre persone – a lavorare da casa. L’AICC ha dovuto puntare sullo smartworking, scelta decisamente meno producente secondo la traduttrice.

Olga ha diminuito anche le sue interazioni con i fan sui social network, per poi spiegare di essere semplicemente troppo impegnata e di aver ridotto la sua presenza online.