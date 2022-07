Victoria De Angelis, al mare senza veli | Il “giorno libero” della bassista ha scaldato i social

La bassista dei Maneskin ha infiammato il web con gli ultimi scatti pubblicati. Victoria De Angelis ha deciso di prendersi un giorno libero e godersi il mare, senza veli.

Victoria De Angelis è la bassista dei Maneskin, la band che sta scalando le classifiche italiane ed internazionali dopo essere salita alla ribalta con la partecipazione ad “X Factor”, seguita dalla vittoria del Festival di Sanremo e degli Eurovision Song Contest.

Nata a Roma nel 2000, è stata proprio lei ad avere l’idea di appendere nella bacheca di scuola un annuncio per formare il gruppo. Nel 2015 ha conosciuto Thomas Raggi, il chitarrista della band, e Damiano David, frontman e cantante, insieme ai quali ha fondato i Maneskin. La band è stata poi completata dall’ingresso del batterista Ethan Torchio.

L’idea del nome della band è arrivata dalla bassista. Victoria, infatti, è di origine danese e la parola “Maneskin” deriva proprio dalla lingua dei suoi genitori e può essere tradotta con “chiaro di luna”.

La “mamma dei Maneskin” – soprannome datole dagli altri membri della band – si prende cura anche dei loro outfit. Lo stile del gruppo li ha sempre contraddistinti: Victoria, da vera appassionata di moda, ha dimostrato di avere una grande abilità nell’unire elementi diversi, alla base del look “indie glam” della band.

Un “day off” meritato

La bassista del gruppo è riuscita a conquistare tutti. Giovane, grintosa, dall’animo ribelle ed estremamente affascinante, Victoria De Angelis è diventata una vera icona di stile ed è sempre più popolare sui social network.

L’artista interagisce spesso con i fan su Instagram, condividendo molti scatti relativi al suo lavoro. Non mancano le foto in cui si mostra nella sua quotidianità, senza aver paura di far vedere il suo lato più sensuale, con una incredibile naturalezza che lascia sempre i followers incantati.

In questi giorni Victoria a deciso di concedersi un giorno libero dagli impegni lavorati e all’insegna del mare. “Day off tits out” ha commentato su Instagram, dove ha postato una serie di scatti senza veli insieme alla sorella Veronica ed all’amica Martina.

Le tre hanno deciso di godersi il sole in pieno, al naturale, e le foto condivise dalla bassista hanno alzato ulteriormente le temperature sui social network. Il post di Victoria è stato sommerso dai commenti dei fan, rimasti ancora un volta a bocca aperta davanti a tanta sensualità.