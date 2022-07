Justine Mattera, quelle gambe alla “Basic instinct” mettono ko | Dea della sensualità a 50 anni

Justine Mattera ha lasciato tutti a bocca aperta con le sue pose alla “Basic Instinct”: la showgirl è una vera dea della sensualità.

Attrice, conduttrice e cantante, Justine Mattera si è fatta strada nel mondo dello spettacolo diventando una delle showgirl più apprezzate tra gli anni novanta ed i primi del duemila. La sua carriera è iniziata collaborando con il produttore Joe T. Vanelli ai singoli “Feel it” e “Baby Hold On”, pubblicati con lo pseudonimo JT Company.

Nel 2000 ha pubblicato il suo primo singolo con il nome Justin, “Bidibodi”, con un avvicinamento allo stile italodance. Il brano ha riscosso un notevole successo, tanto da scalare le classifiche non solo italiane ma di tutta Europa.

Tra televisione, musica e teatro

Dopo aver attirato l’attenzione del conduttore Paolo Limiti – rimasto colpito dalla sua somiglianza con Marilyn Monroe – Justine ha debuttato in televisione in qualità di showgirl per le diverse edizioni del programma “Ci vediamo in TV”.

Nel frattempo, ha iniziato a dedicarsi alla conduzione con i programmi “Come Thelma & Louise” e “Urlo” ed alla recitazione, con il film “Submerged”. Insieme a Joe T. Vanelli, ha condotto il programma radiofonico “Slave to the Rhythmn”.

Presto Justine ha iniziato a dividersi tra televisione e teatro, prendendo parte a diversi spettacoli tra cui “Victor/Victoria” e “Cantando sotto la pioggia”, guadagnandosi una grande popolarità.

La collaborazione con Paolo Limiti, oltre ad aver segnato l’inizio della sua carriera televisiva, si è trasformata in un amore che li ha portati a sposarsi nel 2000. La coppia, due anni più tardi, ha reso pubblica la separazione.

La showgirl si è poi legata sentimentalmente all’imprenditore Fabrizio Cassata, con il quale ha celebrato le nozze nel 2009 ed ha avuto due figli: Vivienne Rose e Vincent.

Sensualità ed eleganza

Nonostante il suo progressivo allontanamento dai riflettori, Justine continua ad essere seguitissima sul web. La showgirl – che l’anno scorso ha pubblicato la sua autobiografia “Just Me. Quante vite ci stanno in 50 anni?” – ha oltre 500 mila followers su Instagram.

Oggi 51enne, non ha mai smesso di essere un’icona di sensualità. Ed il post che ha condiviso negli scorsi giorni ne è la prova.

Justine ha pubblicato un video girato durante un workshop, nel quale possiamo vederla posare per un servizio fotografico in tutto il suo fascino. La showgirl indossa un intimo ed un paio di tacchi a spillo e sembra una vera dea.

View this post on Instagram A post shared by Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

Le sue pose, con quell’accavallamento di gambe, ricordato tanto “Basic Instinct”. Elegante ed affascinante, è riuscita ad incantare i followers che hanno sommerso il post con i loro commenti: “Femminilità all’ennesima potenza”, “La sensualità in persona”, Strepitosa” sono solo alcuni.