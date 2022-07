Licia Nunez, il suo stacco di gambe fa invidia | La foto col body le esalta all’ennesima potenza

Modella, attrice e concorrente di reality. Una lunga carriera per Licia Nunez. Uno degli ultimi scatti è di una sensualità unica

Sensualissima. Licia Nunez è una donna molto bella. E questo non lo scopriamo certo noi. La foto pubblicata sul proprio profilo Instagram è ne esalta il fisico da ex modella. I fan non possono che apprezzare moltissimo.

Licia Nunez, pseudonimo di Lucia Del Curatolo, infatti, dopo aver lasciato le passerelle, è diventata un’attrice molto apprezzata nel panorama italiano. A diciassette anni inizia a lavorare come fotomodella, per intraprendere la carriera di attrice subito dopo.

Dal 2000 al 2003 studia recitazione, prima a Tolosa presso l’Università d’Arte Drammatica “Le Mirail”, poi con Beatrice Bracco presso il Teatro Blu di Roma. Nei primi anni della sua carriera è protagonista di diversi spot pubblicitari, dopo aver girato alcuni cortometraggi, appare nel 2003 sul grande schermo con il film “Alla fine della notte”, regia di Salvatore Piscicelli.

Nel 2004 la ritroviamo invece con il film “Balletto di guerra”, diretto da Mario Rellini e nel 2007 con “E guardo il mondo da un oblò” diretto da Stefano Calvagna.

Ma la carriera si dipana anche nel mondo delle fiction televisive, con il grande successo “Incantesimo”, dove è nel cast dal 2004 al 2006. Importante, poi, anche la sua partecipazione alla acclamata soap opera “Vivere”: tra il 2007 e il 2008 interpreta la perfida Barbara Ponti.

Per lei anche la condizione televisiva, soprattutto in ambito sportivo. Ha condotto al fianco di Marco Mazzocchi il programma sportivo “Notti mondiali” su Rai 1, “Vivere da campione” con Corrado Tedeschi, sempre su Rai 1 ed “Eurogol” con Stefano Bizzotto su Rai 2.

La bellissima foto in bianco e nero

Per lei anche diverse esperienze nei reality e nei talent show. Partecipa alla quinta edizione del reality show di Rai 1, “Ballando con le stelle”, condotta da Milly Carlucci, in coppia con il ballerino professionista Dmitry Pakhomov.

Da gennaio 2020 entra fra i concorrenti del reality show “Grande Fratello VIP”. In seguito partecipa al programma “Drive Up”. Nell’anno 2022 prende parte alla sedicesima edizione de “L’Isola dei Famosi” ritirandosi dopo 42 giorni a causa del prolungamento del programma.

Uno degli ultimi scatti pubblicati sul proprio profilo Instagram è una foto in bianco e nero, dove la bella Licia è vestita solo con un body nero che ne esalta il fisico statuario. La foto è accompagnata da parole molto intense: “…che cosa nella mia mente non è associato a lei? E che cosa non me la ricorda? Non posso guardare questo pavimento senza vedere i suoi lineamenti raffigurati nelle pietre! In ogni nube, in ogni albero, riempiendo l’aria la notte, e balenando in ogni oggetto il giorno, io sono circondata dalla sua immagine!

Nei volti più comuni di uomini e donne, nei miei stessi lineamenti, trovo una fugace somiglianza con lei. L’intero mondo è una spaventosa raccolta di rimembranze della sua esistenza e della sua perdita”.

Ovviamente, non possiamo non notare la sua avvenenza. Ma i maschietti devono mettersi l’anima in pace, perché Licia è lesbica. Dal 2004 al 2010 è stata legata sentimentalmente all’attivista LGBT e politica Imma Battaglia. Mentre dal 2017 al 2021 è stata fidanzata con l’imprenditrice Barbara Ebo.