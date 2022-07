Allarme farmacia, questo medicinale sta diventando introvabile | L’alternativa c’è, basta conoscerla

Esiste un farmaco molto utilizzato che manca dalle dispense delle farmacie. L’alternativa c’è, ma bisogna conoscerla.

Alcuni marchi medicinali non sono sempre a disposizione dei pazienti ma, fortunatamente, vi sono sempre altri metodi per potersi curare. Difficilmente la sanità fa mancare dei prodotti fondamentali per i pazienti, ma alcune politiche, a volte, li rendono introvabili. Quello che le persone interessate possono fare è affidarsi al medico di famiglia, per potergli chiedere in che altro modo ci si possa curare.

A decretare l’inizio del problema di carenza del medicinale molto utilizzato è l’Agenzia italiana del farmaco. La soluzione è stata comunque trovata dalla Federazione dei farmacisti, visto che il prodotto in questione ha dei disagi produttivi, per via dell’alta richiesta. L’alternativa è una serie di istruzioni da seguire per la preparazione, che è anche “acquistabile senza l’uso di una prescrizione medica”.

Il medicinale in questione è parecchio utilizzato per infiammazioni e febbre. L’Aifa (Agenzia italiana del farmaco), lo ha inserito da venerdì scorso nella lista dei farmaci carenti. Molto probabilmente, sarà possibile rivederlo negli scaffali in autunno. Dietro questa mancanza vi è l’aumento dei casi dovuti dal Covid-19, che non riesce a mollare la morsa nel nostro paese. Alla base del principio attivo vi è l’ibuprofene, contro i dolori.

Medicinale mancante sugli scaffali delle farmacie

La casa farmaceutica a cui fa riferimento questo introvabile articolo è la Reckitt Benckiser, che parla di una produzione “contingentata e non del tutto interrotta”. Secondo Annarosa Racca, presidentessa della Federfarma Lombardia, mette in allarme anche sul fatto che vi è una carenza di farmaci generici simili. Stiamo parlando di uno sciroppo, che molte mamme utilizzano per curare i propri figli.

Fortunatamente, però, vi sarà la possibilità di poter riprodurre l’articolo con delle preparazioni galeniche. Il Fofi (Federazione degli ordini e dei farmacisti italiani) ha inviato delle istruzioni per la produzione di sciroppi con alla base l’ipobrufene. Per avere un prodotto simile, quindi, basterà chiedere alle farmacie che posseggono dei laboratori all’interno. “Nell’arco di un giorno riusciamo a fornire i pazienti”, fanno sapere gli esperti.

Nessun allarme, quindi, se sugli scaffali non si trovasse il Nurofen, perché sarà possibile riprodurlo. Gli enti fanno sapere che potrà essere di nuovo disponibile per il 31 di ottobre. Questo sciroppo è molto utilizzato dalle mamme italiane, ma in questo periodo pandemico dovuto al Covid-19 la sua assenza poteva anche essere prevenuta. Fonte: www.ilfattoquotidiano.it