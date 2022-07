Wanda Nara, il video che fa girare la testa | In topless è una bomba sexy senza rivali

Il video mostrato da Wanda Nara è di quelli che fanno impazzire i fan. In topless e in varie versioni per la gioia dei loro occhi.

Lei sa sempre tenere la tensione alta tra i propri follower, che la seguono in maniera molto concentrata. Lo dimostrano la mole di commenti e di like che riceve, oltre alle migliaia di visualizzazioni. La ragazza sembra essere come il vino, che più va avanti con l’età e più migliora. Una icona sexy e professionista nel saper vendere le immagini del suo corpo, che difficilmente perderà quell’appeal che solo chi possiede le curve come lei sa mantenere.

Lei è la famosa showgirl che ha saputo farsi spazio anche nel mondo calcistico, grazie al fatto che è divenuta la procuratrice delle attività del calciatore, uomo della sua vita, Mauro Icardi. Fra i due vi sono stati alti e bassi, come succede per la miriade di coppie esistenti al mondo, ma ora la situazione sembra essersi stabilizzata. I due si sono allontanati, ma non troppo, dal nostro paese.

Ora, però, un ritorno sembra essere nell’aria. Infatti, sembra che il presidente della squadra di calcio del Monza, Silvio Berlusconi, stia cercando di piazzare un colpo da capogiro, tentando di acquistare l’attaccante dal Psg e provando a dare un ruolo importante su Mediaset per la moglie sexy. Per lei si parla di un ruolo da protagonista nel programma La talpa.

Il reel mozzafiato di Wanda Nara in topless

Intanto, nell’attesa di risvolti lavorativi di particolare interesse nostrano, la ragazza si lascia andare a delle fotografie e dei video che fanno impazzire letteralmente i propri fan. Di recente, poi, ha mostrato un reel mozzafiato, che non ha lasciato spazio a interpretazioni. Infatti, la si vede in varie salse e anche in topless.

La reazione dei proprio follower è stata da capogiro: “sei una regina”, dicono alcuni, “una vera e propria dea”, affermano altri. Sono quasi 130 mila i like ricevuti, a fronte dei suoi 12 milioni di follower. Numeri da capogiro, che lasciano intendere quanto la showgirl sia apprezzata, specie dalla popolazione maschile.

Il video la mostra con un costume intero, sulla sdraia a prendere il sole, poi a bordo piscina e in tante altre salse, che mostrano ogni curva. Le immagini più apprezzate, però, sono quelle di lei in mare e in topless, con la telecamera che le gira intorno per mostrare ogni suo bel lato.