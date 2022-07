Colesterolo e ictus, l’ alimento che ti salverà la vita | Ha funzione protettiva e preventiva contro queste malattie

Esiste un singolo alimento che aiuta a proteggere e prevenire il colesterolo alto e l’ictus. Si può trovare facilmente al supermercato.

Non tutti conoscono i buoni effetti che alcuni cibi comportano allo stato psico-fisico delle persone. Saperli riconoscere potrebbe aiutare a prevenire o curare diverse malattie. A mettere a disposizione dei soggetti tali indicazioni vi sono i nutrizionisti, in grado di capire al meglio di cosa abbia bisogno il corpo umano. Meglio, quindi, approfondire l’argomento, seguendo le linee guida che gli esperti mettono a disposizione di chiunque.

Fortunatamente, anche il web può essere d’aiuto a chi si vuole informare in merito a certe questioni. La medicina è ben rappresentata in varie piattaforme, ma meglio stare attenti alle fonti più adeguate, per non incappare in errori. Il minimo sbaglio, in tal senso, provocherebbe delle carenze di vitamine e alimentari, che potrebbero anche danneggiare il proprio organismo.

Ad aiutare la popolazione a essere cosciente di un tipo di dieta più giusta da effettuare, vi sono anche i social network, dato che la rapidità di arrivo dei post alle persone è molto alta. Se ben utilizzati, quindi, possono permettere di avere una cultura importante su vari temi. La miglior cosa da fare, comunque, è sempre quella di contattare un esperto in materia e farsi visitare. Tramite delle accurate analisi sarà possibile comprendere di cosa il fisico abbia realmente bisogno.

L’alimento che aiuta a prevenire gli alti livelli di colesterolo e gli ictus

L’alimento che andremo a descrivere è determinante anche per prevenire altri tipi di patologie. Tra queste vi sono quelle neurodegenerative, come il Parkinson, la SLA e l’Alzheimer. Determinante è anche il suo apporto nella protezione delle malattie cardiovascolari, tra cui anche il mantenere il giusto equilibrio del colesterolo nel sangue.

I benefici che comportano sono dovuti al profilo lipidico di cui sono dotati. Anche molti composti bioattivi sono determinanti nel raggiungimento del benessere fisico. Fra questi, vi sono i polifenoli e la Vitamina E. Importante è anche l’apporto che danno gli ellagitannini, che possiedono una bioattività antiossidante fondamentale nell’azione benefica dell’alimento.

Stiamo parlando delle noci, che possono essere acquistate ovunque nel nostro paese. Si fa dai fruttivendoli, fino ai supermercati. Il loro prezzo è modico, quindi, possono essere acquistati e ingeriti da chiunque. Possono essere usati in varie preparazioni di pietanze, ma anche come semplici merende da ingerire una ad una. Ovviamente, attenzione a non superare la dose giornaliera, che punta all’ingerimento di 3 noci al giorno.