The Rock, ha trovato pane per i suoi denti | Il famoso attore ha avuto il coraggio di sfidarlo

Questa volta, anche una montagna di muscoli come Dwayne Douglas Johnson qualche sberla la prende. Anzi, non sono proprio sberle…

Una montagna di muscoli. Che nei film interpreta spesso il duro. Ma sappiamo bene che Dwayne Douglas Johnson, conosciuto anche come The Rock è un duro dal cuore tenero. Per The Rock, ora, arriva una nuova incredibile sfida. Riuscirà a spuntarla?

I muscoli ci sono tutti per affrontare questo compito improbo. Gli anni cinematografici seguono infatti la carriera da wrestler. Figlio e nipote rispettivamente di Rocky Johnson e di Peter Maivia, entrambi wrestler e membri della famiglia Anoa’i. Oggi The Rock ha 50 anni. Johnson ha vinto diciannove titoli nel corso della sua carriera, di cui dieci mondiali.

Quanto alla carriera da attore, lo ricordiamo prevalentemente in film d’azione e d’avventura. Dove The Rock può far valere la sua fisicità. Ma anche la sua simpatia. L’esordio è di ormai oltre 20 anni fa, con la “Mummia – Il Ritorno”. Segue “Il Re Scorpione”, sempre con il ruolo di protagonista. Ma sono tanti i film di successo: “Il tesoro dell’Amazzonia”, “A testa alta” e il rifacimento di “Jumanjii”. Dal 2011, con diversi film, entra nel cast dell’infinita saga di “Fast & Furious”.

Attore molto prolifico, riesce a sfornare almeno un film l’anno. Dal 2019 a oggi, per esempio, ben sei pellicole. “Una famiglia al tappeto” (“Fighting with My Family)”, regia di Stephen Merchant (2019), “Fast & Furious – Hobbs & Shaw” (“Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw”), regia di David Leitch (2019), “Jumanji: The Next Level”, regia di Jake Kasdan (2019), “Jungle Cruise”, regia di Jaume Collet-Serra (2021), “Red Notice”, regia di Rawson Marshall Thurber (2021), “Black Adam”, regia di Jaume Collet-Serra (2022). Detiene inoltre un Guinness dei primati, grazie alle 105 fotografie scattate con i fan in tre minuti, durante la première del film San Andreas del 2015.

Dura sfida per The Rock

Nei film, The Rock interpreta sempre il duro. Anche se, quasi sempre, il ruolo del “buono”. Questo perché, nonostante i suoi muscoli, la sua mole immensa, mantiene sempre quello sguardo dolce e, per certi versi, docile.

Questa volta, però, il confronto non è facile anche per uno come lui. In uno degli ultimi post pubblicati tramite il proprio account Instagram ufficiale, The Rock è insieme a Kevin Hart. Attore comico che ha spesso fatto parlare di sé. La sua performance lo ha portato a recitare in film come “Paper Soldiers”, “Scary Movie 3 – Una risata vi seppellirà”, “…e alla fine arriva Polly” e “Scary Movie 4”.

In passato criticato anche per alcune posizioni giudicate omofobe, ma The Rock non sembra curarsene. Anche se, questa volta, qualche sberla la prende. Anzi, qualche colpo di tortillas: “Puoi dire a @KevinHart4Real che stava aspettando il giorno in cui potrà finalmente schiaffeggiarmi senza conseguenze” scrive commentando un video esilarante.