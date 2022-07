Ferragnez, ecco chi dovrebbe prendere l’Oscar in quella casa | Un vero talento

I Ferragnez, forse la coppia del momento in Italia e non solo. Ma chi è il migliore fra Fedez e Chiara Ferragni in questo frangente? La risposta potrebbe lasciare tutti i fans davvero a bocca aperta.

Fedez e Chiara Ferragni. Una delle coppie più conosciute e apprezzate in tutto il mondo. Il loro amore, dura ormai da tanti anni e ha dato alla luce due splendidi figli. Loro che stanno insieme dal 2016 e si sono sposati nel 2018 a Noto in Sicilia attraverso una cerimonia privata riservata ad amici e parenti.

Tornando ai figli, il primogenito si chiama Leone ed è nato poco dopo il matrimonio dei due; la seconda, Vittoria, è invece venuta alla luce nel 2021 a Milano. Possiamo parlare sia del rapper che dell’imprenditrice, comunque, definendole due figure davvero molto innovative e piene di talento.

Per motivi diversi, certo, ma comunque sicuramente pieni entrambi di qualità e capacità che gli hanno permesso di sfondare nei rispettivi settori: per il primo, nel mondo della musica, e per Chiara in special modo in quello digitale e quindi dei social media. Ma come si dice, gli opposti si attraggono.

E forse, se anche dalle loro professioni si nota le loro differenze, è stato proprio questo il segreto del loro grande amore fino ad adesso.

Sempre parlando dei figli, comunque, chi è un genitore sa bene che non sempre è facile esercitare il ruolo di padre o madre con il proprio figlio o la propria figlia. In tal senso, ce lo ha pienamente dimostrato Fedez sui social media.

Fedez, fare il padre non è facile: soprattutto con un “Premio Oscar” così…

I Ferragnez, una coppia praticamente impossibile da non conoscere fra televisione, spettacoli e social media. E a proposito di social, questa volta protagonista esclusivo o quasi è stato Fedez con la piccola Vittoria.

In un breve video su Instagram, il rapper si definisce “Un padre orribile”. Accanto ad una porta di casa, l’uomo l’ha fatta rumoreggiare, facendo pensare alla bambina che avesse sbattuto la testa.

Pressoché immediata la reazione della piccola nata circa un anno fa a Milano, che ha iniziato a piangere in maniera rumorosa e a tratti disperata nonostante non sia nemmeno andata a contatto con la porta.

Una scenata che gli dona di diritto il “Premio Oscar” di famiglia. Con una performance del genere, del resto, è davvero difficile vedere un altro vincitore.