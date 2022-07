La prof del corsivo sbarca su OnlyFans | “Voglio concentrarmi sui miei video”

È diventata virale su TikTok con i video in cui insegna a parlare in corsivo. Ora Elisa Esposito ha deciso di sbarcare su OnlyFans.

Nata a Milano nel 2002, Elisa Esposito è diventata virale su TikTok, dove ormai è conosciuta come la prof di corsivo – o meglio cörsivœ. I suoi video, nei quali imita il modo di parlare di alcune ragazze milanesi portandolo all’esasperazione, l’hanno resa un vero fenomeno social.

La notorietà l’ha portata anche ad avere una maggiore esposizione, attirando numerose critiche. Come spiegato da lei stessa, molti utenti non hanno capito l’ironia dei suoi video, pensando che fosse il suo vero modo di parlare.

“Molti non hanno capito che il corsivo è qualcosa di ironico” ha affermato in un’intervista per il settimanale “Di Più”. La prof di corsivo è stata presa di mira con pesanti insulti. Ma lei ha imparato a farsi “scivolare tutto addosso”.

Nonostante le polemiche, il suo seguito è cresciuto in modo impressionante. Tanto da essere contatta dalla produzione del “Grande Fratello VIP”, per una possibile partecipazione al famoso reality show.

Elisa, sui social network, ha risposto alle voci secondo cui si sarebbe giocata la possibilità di entrare nella casa più spiata d’Italia dopo aver “spoilerato” di aver ricevuto la proposta. L’influencer ha spiegato di aver rifiutato di partecipare alla trasmissione, in quanto poco interessata.

Serate in discoteca ed OnlyFans: la nuova strada intrapresa da Elisa Esposito

Parlando del suo futuro, la prof di corsivo aveva dichiarato di essere intenzionata a diventare estetista e lavorare in un centro dedicato. Ma, complice il successo ottenuto sui social, ha deciso di prendere un’altra strada.

Nell’intervista per la rivista “Di Più”, ha affermato di voler portare avanti la sua carriera di content creator. Parlando delle sue vecchie ambizioni, ha spiegato: “Ho lasciato da parte questo progetto. Voglio concentrarmi sui miei video”.

Proseguendo, ha dichiarato: “Ho in programma molte ospitate nei locali e nelle discoteche”. Inoltre, ha aggiunto di essere già stata in alcuni locali come ospite e di aver vissuto un’esperienza unica, nonostante l’emozione.

Ed ora la prof di corsivo è sbarcata anche su OnlyFans. Piattaforma nota per offrire un servizio di intrattenimento, in particolare per adulti, è ormai sempre più popolare tra i giovani creatori che, grazie all’applicazione, riescono ad avere guadagni notevoli.

Elisa sembra decisa a seguire questa strada: l’influencer è riuscita a raggiungere la notorietà grazie ai video di TikTok e, su OnlyFans, ha già pubblicato i suoi primi post facendo oltre 12 mila likes.