Naomi Campbell, è lei la sua erede | La top model incorona la nuova regina delle passerelle

52enne, soprannominata la “Venere Nera”. Naomi Campbell ha lasciato le passerelle da tempo. Ma finalmente c’è chi prenderà il suo posto

Se la chiamano la “Venere Nera” un motivo ci sarà. Naomi Campbell è la top model per antonomasia. Per stile di vita, per quello che ha rappresentato nel mondo della moda. E, ovviamente, per bellezza. Del resto, è stata anche inserita dalla rivista “People” tra le 50 donne più belle del mondo. E forse, oggi, ha trovato finalmente la sua erede.

In effetti, il mondo della moda ne avrebbe bisogno. Perché Naomi oggi ha 52 anni e ha lasciato (purtroppo!) le passerelle da tempo. Di nazionalità britannica, ma di origini giamaicane, ha trascorso i primi anni della propria vita a Roma, dove la madre lavorava come ballerina. Il suo successo si deve anche al grande Gianni Versace, stilista italiano (nativo di Reggio Calabria) che con il suo genio ha trasformato il concetto di modella, dando lustro a donne come Naomi Campbell, Claudia Schiffer e Linda Evangelista.

È stata testimonial nelle campagne pubblicitarie di molte case di moda. Nella sua carriera ha sfilato per tutte le più grandi case di moda al mondo. Ha anche posato senza veli per PlayBoy. Naomi è molto impegnata nel sociale, dando un contributo alla lotta contro la povertà in Africa.

In Italia la conosciamo bene anche perché nel 1998 ebbe inizio una relazione con l’allora team principal della Formula 1 Flavio Briatore. I due furono coinvolti in un rapporto altalenante fino alla loro separazione nel 2003. Naomi ritiene ora Briatore suo “tutore”.

L’erede di Naomi Campbell

Oggi, come detto, Naomi Campbell ha lasciato le passerelle da tempo. Il 22 settembre 2017 è tornata eccezionalmente in passerella alla settimana della moda di Milano per rendere omaggio a Gianni Versace nel ventennale della sua scomparsa, insieme alle colleghe Carla Bruni, Claudia Schiffer, Cindy Crawford e Helena Christensen. Molto intenso, infatti, il rapporto col grande stilista italiano.

Lei che ha avuto anche una vita piuttosto turbolenta. Nel 1999, Naomi Campbell è entrata in un programma di riabilitazione dopo anni di dipendenza dalla cocaina e dall’alcol. A proposito del fatto di aver assunto droga di sua iniziativa nel 1994, la Campbell dichiarò nel 2005: “Mi stavo divertendo. Vivevo questa vita viaggiando per il mondo e avendo persone che mi davano qualsiasi cosa. Ma la droga è molto brutta”.

Oggi, fortunatamente, quel periodo è alle spalle. Naomi continua a essere una donna bellissima. E forse ha anche trovato la sua erede. Tramite il proprio profilo Instagram ufficiale, Naomi pubblica il video di una bella bimba, anche lei di colore, che già in tenerissima età sfila come una top model. Che sia la nuova “Venere Nera”?