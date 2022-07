Questa bevanda dopo lo sport è consigliata, ma nessuno lo immagina | E’ meglio degli integratori

Parla il medico della Nazionale: “Grazie alla minore quantità di zuccheri, al maggior contributo di magnesio, fosforo, calcio e complesso b”

I work alcoholic non sono solo ‘alcolizzati’ di lavoro, ma tendono anche a bere di più. Secondo uno studio dell’Organizzazione Mondiale della Sanità pubblicato sulla rivista Safety and Health at Work, i dipendenti che lavorano 49 o più ore a settimana consumano in media un bicchiere di vino o una pinta di birra in più rispetto a quelli che lavorano le classiche 40 ore a settimana. Il nostro invito, quindi, è quello di bere responsabilmente. Ma sapete che bere con moderazione può fare anche bene? Soprattutto in un determinato momento.

Ovviamente, infatti, tutto va fatto con grande misura. Nello studio, gli esperti hanno esaminato i dati di 14 studi che hanno coinvolto circa 105.000 persone. Coloro che hanno lavorato dalle 41 alle 48 ore settimanali hanno consumato in media 10,4 g di alcol puro in più a settimana rispetto a coloro che hanno lavorato dalle 35 alle 40 ore.

E’ l’equivalente di una mezza pinta di birra o di un bicchierino di vino. Ma coloro che lo fanno dalle 49 alle 54 ore a settimana consumano 17,7 g in più di alcol puro ogni settimana, lo stesso di una pinta di birra o di un bicchiere di vino più grande.

Gli ossessionati dal lavoro usano l’alcol per “ricompensare” sé stessi e rilassarsi dopo una settimana lunga e stressante, dicono i ricercatori che avvertono anche che la crisi del costo della vita potrebbe costringere più famiglie a fare gli straordinari o ad accettare un secondo lavoro, il che potrebbe portare più persone ad attaccarsi alla bottiglia.

Bere birra dopo aver fatto sport

Il consiglio che vi diamo, quindi, è quello di condurre una vita sana ed equilibrata. Tanto il troppo lavoro, quanto l’abuso di alcolici, invece, sono tutt’altro che salutari. E possono portare a problemi ben più gravi. Talvolta anche irrisolvibili.

Fare attività sportiva, invece, è ovviamente qualcosa che consigliano tutti i medici e gli specialisti. Ma ciò che, forse, in pochi sapevano è che bere della birra dopo aver fatto attività fisica fa bene. Molto di più dei classici integratori. Ecco i motivi spiegati dalla scienza.

Ad affermarlo è il medico della Nazionale italiana di calcio Luca Gatteschi, che consiglia di bere birra dopo aver fatto sport. Anche a discapito degli integratori classici. “Grazie alla minore quantità di zuccheri, al maggior contributo di magnesio, fosforo, calcio e complesso b, se limitata a una piccola quantità, la birra è anche più valida di un qualsiasi altro integratore energetico perché più completo” afferma Gatteschi. Il medico degli Azzurri consiglia agli atleti birre a bassa gradazione o artigianali.

La birra, inoltre, è molto idratante. Il dottor Gatteschi consiglia una lattina o bottiglia di birra (330 ml) di media gradazione per le donne e due per gli uomini al giorno. L’avreste mai detto?