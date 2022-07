Previene il diabete ed è ricco di omega3: un piccolo frutto dalle grandi proprietà | I suoi benefici sono grandiosi

Secondo le indagini, questo piccolo frutto a guscio è il preferito degli italiani. Oltre ad essere buonissimo, ha tante proprietà benefiche per la salute.

È il frutto a guscio preferito degli italiani, piccolo e verde: stiamo parlando del pistacchio. Così popolare da avere una giornata dedicata, il World Pistacchio Day (che si celebra il 26 febbraio), non è solamente buonissimo. Il pistacchio, infatti, ha tante proprietà benefiche per la salute.

Originario del Medio Oriente, veniva coltivato già nella preistoria. Durante l’impero romano, numerosi scrittori hanno parlato della pianta Pistacia Vera, diffusa soprattutto in Persia, India e Siria.

Nel corso del novecento, le coltivazioni di pistacchio sono diventate molto popolari anche degli Stati Uniti. In particolare in California, nella Central Valley, dove il clima caldo e secco ed il suolo fertile hanno preso possibile la sua diffusione.

Amatissimo dagli italiani, il pistacchio ha conquistato milioni di palati. A renderlo particolarmente apprezzato, è la sua versatilità: che sia per uno spuntino, per un aperitivo e per accompagnare i pasti, trova sempre spazio sulle nostre tavole.

Gli incredibili benefici del pistacchio

Il pistacchio è un ottimo alleato per la nostra salute. Innanzitutto, contiene l’omega 3, ovvero gli acidi grassi fondamentali per il benessere del nostro organismo. L’omega 3 è in grado di apportare numerosi benefici al cervello (riducendo il rischio di sviluppare forme di demenza come l’Alzheimer) ed al sangue (tenendo sotto controllo i trigliceridi alti). Ma anche al nostro umore: combatte la depressione, l’ansia e lo stress.

Nel pistacchio, inoltre, sono presenti la vitamina B6 ed il triptofano che aiutano ad aumentare i livelli di serotonina, il cosiddetto “ormone della felicità”. Proseguendo, abbiamo il potassio ed il magnesio, due minerali importanti per il corretto funzionamento del sistema nervoso centrale e dei muscoli. Mente gli antiossidanti, con la loro azione contro i radicali liberi, rallenta l’invecchiamento dell’organismo.

Nonostante sia un alimento molto calorico, il pistacchio è consigliato a chi sta seguendo una dieta per via della sua capacità di aumentare il senso di sazietà. Ed è perfetto anche per chi soffre di stitichezza, in quanto ricco di fibre.

L’omega 3, insieme all’omega 6 e all’acido folico, rendono il pistacchio un alimento consigliato anche alla donne in gravidanza. Ed è un ottimo snack per chi pratica sport (soprattutto i pistacchi tostati degli Stati Uniti), da consumare dopo l’allenamento in modo da rinformare il proprio corpo e mantenere i muscoli al meglio.

Infine, il piccolo frutto dalle mille proprietà è utile anche nella prevenzione del diabete di tipo 2. Il pistacchio riesce a tenere sotto controllo i livelli di glicemia e, secondo gli studi, se parte di una dieta salutare può ridurre il rischio di sviluppare il pre-diabete (condizione che si manifesta quando, nel sangue, sono presenti livelli di zucchero più alti del normale).