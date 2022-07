Ex protagonista di Amici raggiunge un traguardo incredibile: “Lo dedico a chi ha creduto in me”

Chi ha seguito il talent show Amici, ma non solo, conoscerà benissimo questa personalità che ha raggiunto l’ennesimo risultato incredibile. Un qualcosa che può soltanto rendere felice questa persona.

Amici, lo storico talent show condotto con successo da tantissimi anni da Maria De Filippi, ha sfornato talenti su talenti che si sono fatti strada con ottimi risultati all’interno del mondo della musica. Fra questi, c’è pure Valerio Scanu, nato il 10 aprile 1990.

Lui chè è divenuto famoso fra il 2008 e il 2009 partecipando proprio ad Amici e arrivando secondo. Firma da quel momento in poi un contratto con l’etichetta discografica EMI Music. Ha partecipato due volte al Festival di Sanremo, che ha vinto nel 2010 con il brano Per tutte le volte che.

L’album di riferimento di questo singolo, però, non ottiene lo stesso successo. Dopo la vittoria a Sanremo, purtroppo, la sua carriera subisce una brusca frenata. Nel 2011 e nel 2012 pubblica altri due album e partecipa nuovamente ad Amici.

Nel 2014 partecipa a Tale e quale show. Nel 2015 prende invece parte al reality show L’isola dei famosi come concorrente. Nel 2018 ha pubblicato Dieci, un album per festeggiare i suoi primi dieci anni di carriera.

Per quanto riguarda la sua vita privata, ha dichiarato in passato di essere stato fidanzato pur non rivelando mai l’identità della propria partner. L’ultima novità di casa Scanu, comunque, non riguarda l’amore.

Valerio Scanu, missione compiuta: la laurea è tutta sua

Valerio Scanu, un’artista di grande talento e successo che adesso può pure vantarsi di aver raggiunto un traguardo molto improtante nella sua vita privata. Lo scorso 25 luglio, infatti, ha conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza presso l’università Fortunato di Benevento con la valutazione notevole di 110/100 con lode.

Ad annunciarlo con estremo orgoglio, è stato lui stesso sulla sua pagina Instagram. Nella stessa, al fianco del post ha dedicato lo splendido risultato ai suoi genitori, alla sua famiglia e più in generale alle persone a cui è particolarmente legato o ancor più semplicemente a chi ha creduto in lui.

Purtroppo, suo padre se n’è andato l’anno scorso a causa del Coronavirus. Ma Valerio Scanu non lo ha dimenticato, impossibile farlo sempre e soprattutto in un giorno così importante.

Lui che aveva deciso di cominciare gli studi di legge dopo una denuncia nei suoi confronti per diffamazione, poi archiviata, che lo aveva però spinto a occuparsi personalmente della materia. E adesso, sicuramente, potrà farlo con molta cognizione di causa.